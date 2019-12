Er habe vor der Fahrt „einige Biere und Wodka“ getrunken, sagte der Unfallfahrer der Polizei: Ein 26-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag mit seinem Audi an der Heinrich-Heine-Straße in Wolfsburg eine Ampel gerammt. Der Alkoholtest des Mannes brachte ein deutliches Ergebnis.