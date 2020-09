Atommüll-Endlagersuche: Wolfsburg ist ein möglicher Standort

Wolfsburg

Diese Nachricht dürfte vielen Wolfsburgern gar nicht gefallen: Rein geologisch betrachtet ist die VW-Stadt für ein Atommüll-Endlager geeignet. Gifhorn, Peine, Helmstedt und Braunschweig übrigens auch. So steht es im Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung, den sie am Montag vorgestellt hat.

Insgesamt, so die Gesellschaft, kommen 45 Kreise und Städte in Niedersachsen als Standort für ein Endlager hochradioaktiven Atommülls infrage. Insgesamt ist von 54 Prozent der Landesfläche die Rede. Keine Rolle mehr bei der Standortsuche spielt der seit Jahrzehnten umstrittene Salzstock Gorleben.

Wolfsburg wird Teil der Endlager-Suche für Atommüll

„ Wolfsburg wird Teil einer bundesweiten Suche nach einem geeigneten Endlager für hochradioaktiven Atommüll“, stellt die Gifhorner Landtagsabgeordnete der Grünen, Imke Byl, in einer Pressemitteilung fest. Ihre Landtagskollegin Julia Hamburg (Grüne) ergänzt: „Wir werden uns den BGE-Bericht jetzt sehr genau ansehen und prüfen. Im nächsten Jahr starten die regionalen Fachkonferenzen zur Endlagersuche. Hier muss die Stadt Wolfsburg mit starker Stimme sprechen.“

Am 17. und 18. Oktober soll der 450 Seiten dicke BGE-Bericht im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in Kassel öffentlich vorgestellt werden. Infos und Anmeldung unter www.base.bund.de. „Im Zuge einer Öffentlichkeitsbeteiligung sollen die Stadt Wolfsburg und andere betroffene Regionen die Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten. Dazu, so Imke Byl, würden im Februar, April und Juni 2021 die sogenannten Fachkonferenzen Teilgebiete stattfinden.

Noch gibt es keinen Entsorgungsweg für 1900 Castor-Behälter

Sie weist auf folgendes Problem hin: „Bis zum Abschalten des letzten Atomkraftwerks im Jahr 2022 werden in Deutschland 1900 Castor-Behälter mit abgebrannten Brennelementen angefallen sein – für die es bislang keinen Entsorgungsweg gibt.“

