Das nächste Impf-Chaos ist perfekt: Seit der vergangenen Woche empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca eine zweite Dosis mit einem mRNA-Vakzin wenige Wochen später. Wolfsburgs ohnehin belastete Arztpraxen müssen seitdem aufgeregte Patienten beruhigen und Termine umplanen. Und auch das Impfzentrum steht vor einer großen Herausforderung.

Die Erstgeimpften haben viele Fragen

„Es ist eine Katastrophe“, sagt Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg. In seiner Praxis in Detmerode melden sich seit der neuen Stiko-Empfehlung viele Patienten mit Fragen. Direkt umsetzen kann Bekermann die empfohlene Kreuzimpfung aber ohnehin nicht: Die Impfstoffbestellung für diese Woche war längst raus, als die Nachricht der Stiko kam.

Bekermann empfiehlt, „Ruhe zu bewahren“. Denn: Man müsse sich klar machen, was das Ziel der Empfehlung sei. „Es geht darum, mehr Leute in die Zweitimpfung zu bekommen, weil wir für den Schutz vor der Delta-Variante die zweite Impfung brauchen“, sagt der Allgemeinmediziner. Während bei den mRNA-Vakzinen nach drei bis sechs Wochen eine zweite Spritze möglich ist, sollte sie bei Astrazeneca möglichst erst nach zwölf Wochen erfolgen.

Bekermann empfiehlt Astrazeneca trotz der Stiko-Entscheidung uneingeschränkt

Die Aussage, dass eine Kreuzimpfung einen besseren Schutz biete als eine doppelte Dosis Astrazeneca, hält Bekermann hingegen für „völlig falsch und undifferenziert“. Denn: Dafür gebe es momentan noch gar nicht die entsprechenden Erfahrungswerte. Die größere Zahl an Antikörpern reicht aus seiner Sicht nicht als Beweis aus. Bekermann betont: „Ich würde Astrazeneca uneingeschränkt weiter empfehlen.“

In seiner eigenen Praxis versucht er jetzt, die Wogen zu glätten und die Patienten zu informieren: „Ich befürchte, dass die Empfehlung dazu führt, dass der eine oder andere sich gar nicht impfen lässt.“ Dabei sei das fatal. „Gehen Sie bloß nicht ohne zweite Impfung nach Hause“, appelliert Bekermann an die Wolfsburger.

Seine Befürchtung scheint sich zu bewahrheiten: Am Mittwoch berichtete das niedersächsische Gesundheitsministerium, dass in den vergangenen Tagen einige Personen den Termin für ihre Zweitimpfung haben verfallen lassen, weil sie kein mRNA-Vakzin bekommen konnten.

Das Land will zusätzliche Dosen Impfstoff liefern

Damit die Impfzentren die Empfehlung der Stiko umsetzen können, will das Land 90 000 zusätzliche Dosen von Moderna und Biontech ausliefern. Wie die Umsetzung in Wolfsburg genau aussieht, dazu konnte die Stadt bis Mittwoch keine Angaben machen. Sprecherin Elke Wichmann erklärte am Dienstag: „Der Umgang mit den Crossimpfungen ist noch nicht endgültig geklärt, wir warten auf entsprechende Entscheidungen des Landes, die für uns als Kommune bindend sind.“

Im Zuge der aktuellen Impfwoche, bei der das Vakzin von Astrazeneca ohne Termin erhältlich ist, sind deshalb nur Erstimpfungen möglich. Bis Mittwochmittag nahmen 150 Personen das Angebot wahr. Auch die Stadt appelliert weiterhin an die Wolfsburger, bis Freitag zur Impfwoche zu kommen. Stadtrat Andreas Bauer betont: „Bereits die Erstimpfung bietet einen Schutz gegen die Infektion mit dem Virus, daher lautet mein Kredo: Jede Impfung hilft!“

Alle, die den Termin für ihre Zweitimpfung verschieben wollen, müssen sich währenddessen weiter gedulden: WAZ-Leser Daniel Böhm versuchte es in den vergangenen Tagen über die niedersächsische Hotline – vergeblich. Wann Menschen mit einer Astrazeneca-Erstimpfung ihren zweiten Termin umlegen können, ist laut dem Land noch völlig offen. Man arbeite „unter Hochdruck“ an der technischen Umsetzung. Hinzu kommt: Das Land garantiert nicht, dass die Impfzentren ausreichend mRNA-Impfstoff haben. Bisher fehle vonseiten des Bundes „jegliche Bereitschaft“ Niedersachsen mit den dafür notwendigen Dosen von Biontech oder Moderna zu versorgen.

Wer sich im Impfzentrum neu für eine Astrazeneca-Erstimpfung anmeldet, soll ab Donnerstag hingegen automatisch einen zweiten Termin mit einem mRNA-Vakzin nach sechs Wochen erhalten.

