AstraZeneca: So geht es im Impfzentrum Wolfsburg weiter

Wolfsburg

Deutschland setzt Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca vorerst aus, das wird sich auch in Wolfsburg bemerkbar machen. Im CongressPark wurden bisher mehrere Impfstoffe genutzt, einer fällt nun fürs Erste aus – auch für die Personen, die eine erste Dosis davon schon erhalten haben.

Der Grund für das Aussetzen des Impfstoffes sind sieben Fälle einer speziellen Form von Thrombose, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung entstanden sind. Auch Deutschland will nun abwarten, ob tatsächlich ein kausaler Zusammenhang mit der Impfung besteht. In Wolfsburg sind bislang keine solchen Thrombosefälle aufgetreten.

Die Impf-Pausierung dürfte hauptsächlich die jüngeren Menschen betreffen. Erst Anfang März hat die Ständige Impfkommission AstraZeneca auch für Menschen ab 65 Jahren empfohlen. Die meisten der bereits geimpften über-80-Jährigen dürften also einen anderen Impfstoff erhalten haben. Das bestätigt auch Detlef Semerau, der mit dem Helfi-Mobil ältere Menschen durch Wolfsburg fährt – in letzter Zeit auch oft zum Impfzentrum: „Alle, die ich gefahren habe, waren über 80 Jahre alt und haben nicht AstraZeneca bekommen.“

Aufgerückt: Mitarbeiter von Schulen und Kitas konnten sich in Niedersachsen früher impfen lassen als ursprünglich geplant – mit AstraZeneca. Quelle: Roland Hermstein

Anders könnte es aussehen bei den anderen Personen der ersten Priorisierungsgruppe, also Pflegekräften in Heimen und Mitarbeitern in medizinischen Einrichtungen, besonders auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und in Rettungsdiensten. Außerdem ist in Niedersachsen schon das Personal von Grund- und Förderschulen sowie von Kitas nachgerückt und wird derzeit geimpft – und zwar mit AstraZeneca.

Viele der jüngeren Geimpften warten noch auf ihre zweite Dosis

Unter den bereits mit AstraZeneca Geimpften befinden sich auch die Allgemeinmedizinerin Dr. Birgit Bering aus der Stadtmitte und ihr Praxisteam. Die Nebenwirkungen hätten sich „im erwartbaren Rahmen“ gehalten, berichtet die Ärztin. Eine Kollegin sei vorübergehend ausgefallen, alle anderen hatten nur leichte lokale Beschwerden.

Wie geht es weiter? Für Menschen, die bereits eine Impfdosis AstraZeneca bekommen haben, werden derzeit noch keine Alternativen mit anderen Impfstoffen angeboten. Quelle: Kay Nietfeld

Wie es jetzt für Menschen wie Bering weitergeht, die nun auf ihrer ersten Impfung sitzen bleiben, ist noch nicht vollständig geklärt. Stadtsprecherin Elke Wichmann erklärt: „Aktuell wird es keine Ersatztermine mit einem anderen Impfstoff für die betroffenen Personen geben.“

Das sagt das Gesundheitsministerium Der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca mache in der niedersächsischen Impfkampagne rund ein Viertel der Gesamtkapazität aus, erklärt Stefanie Geisler vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Wegen des Impf-Stopps für AstraZeneca müssen jetzt niedersachsenweit rund 160 000 bereits vereinbarte Termine abgesagt, beziehungsweise verlegt werden. Wer bereits einen Termin für die Impfung mit AstraZeneca hat, werde vom Land informiert und erhalte schnellst möglich automatisch einen neuen Termin. „Über das System der Warteliste werden diese Personen als erste mit einem neuen Termin versorgt, sobald entsprechende Impfstoffe in den Impfzentren vorhanden sind“, so Geisler. „Über 80-Jährige werden hierbei priorisiert behandelt.“ In Niedersachsen wird seit dem 1. Februar mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft. Bislang wurden 157 523 Erstimpfungen durchgeführt. Zweitimpfungen wurden bislang nicht verabreicht. Für einen vollständigen Impfschutz sind bei dem AstraZeneca-Impfstoff zwei Impfstoffdosen notwendig. Nach Wolfsburg wurden laut Geisler bislang 4600 Dosen AstraZeneca ausgeliefert.

Am Montag seien noch vereinzelte Personen zum Impfzentrum gekommen und mussten abgewiesen werden. „Ansonsten hat das Impfzentrum versucht, alle betroffenen Personen (unter anderem Lehrer*innen, Erzieher*innen und Polizist*innen) telefonisch zu erreichen und von der Terminabsage zu unterrichten“, heißt es von der Stadt Wolfsburg. „Zusammen mit der Berichterstattung in den Medien führte es dazu, dass am Dienstag keine Wolfsburger*innen vergeblich ins Impfzentrum gekommen sind.“

Ein Blick ins gelbe Heft: Wer schon eine Impfung bekommen hat, kann im Impfpass sehen, um welches Präparat es sich handelt. Quelle: Roland Hermstein

Wer schon eine erste Impfdosis bekommen hat, kann im eigenen Impfpass nachsehen, um zu erkennen, welchen Impfstoff er bekommen hat. Die Stoffe der Firmen Biontech und Moderna werden weiter verwendet: Für damit geimpfte Personen ändert sich also nichts. Steht allerdings AstraZeneca im Pass, kann der oder die Geimpfte davon ausgehen, ihre zweite Impfung derzeit nicht zu bekommen.

Wer schon zwei Termine vereinbart hat, aber noch nicht im Impfzentrum war, kann trotzdem herausfinden, welcher Impfstoff für sie oder ihn vorgesehen war. Beträgt der Abstand zwischen den beiden Terminen neun oder zwölf Wochen, war eine Impfung mit AstraZeneca-Serum vorgesehen. Für diese Patienten ist es ratsam, nicht zum Impfzentrum zu kommen, weil sie derzeit nicht geimpft werden können.

Stadt bietet Service-Nummer an Die Stadt Wolfsburg wird über die weiteren Schritte informieren – insbesondere, wie verfahren werden soll, wenn bereits eine Erstimpfung mit AstraZeneca erfolgt ist. Bei Fragen steht betroffenen Bürger*innen das Service-Center der Stadt Wolfsburg unter 05361/28-1234 zur Verfügung.

Ausdrücklich nicht betroffen vom Impfstopp sind die Stoffe von Biontech und Moderna, die im Abstand von drei oder sechs Wochen verabreicht wird. Diese Termine finden statt.

Stadtrat bedauert die Aussetzung des Impfstoffs

Stadtrat Andreas Bauer kommentiert: „Ich bedauere sehr, dass die Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca nun ausgesetzt werden, da wir durch die Verfügbarkeit dieses Impfstoffes, neben denen von Moderna und Biontech, viele Wolfsburger*innen hätten zeitnah impfen können. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass zeitnah verlässliche Informationen vorliegen werden. Ich möchte betonen, dass nach derzeitigen Kenntnisstand das Risiko einer Thrombose nach der Impfung sehr, sehr gering ist. In sieben Fällen (1,6 Millionen Impfungen insgesamt) kam es zu diesen Komplikationen, bei denen noch nicht abschließend geklärt ist, ob es tatsächlich mit der Impfung in Verbindung steht.“

Von Frederike Müller