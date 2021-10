Art4All, Yoga und Führungen: Das ist das Programm im Kunstmuseum

Wolfsburg

Kunstdialog, Yoga und Art4All – im Kunstmuseum Wolfsburg warten in den nächsten Tagen wieder spannende Veranstaltungen auf Besucherinnen und Besucher. Die WAZ gibt den Überblick:

Mittwoch, 27. Oktober – Art4All

Art4All heißt es am Mittwoch, 27. Oktober, von 16 bis 21 Uhr im Kunstmuseum Wolfsburg. Der Eintritt sowie die Teilnahme an Führungen, Workshops und Talk sind kostenlos. Die Reihe wird in Kooperation mit Volkswagen angeboten und findet regelmäßig jeden letzten Mittwoch im Monat statt.

Blick in die Oil-Ausstellung im Kunstmuseum. Quelle: Marek Kruszewski

Gäste sind diesmal Prof. Dr. Stephan Rammler, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, und Siegfried Knecht, Direktor Forschungs- und Technologieangelegenheiten, Airbus Deutschland, um mit dem Direktor Dr. Andreas Beitin und der Kommunikationsleiterin Dr. Katharina Derlin über die Mobilitätswende zu sprechen. Es wird gefragt: Wie bewegen wir uns in Zukunft? Wie ist der aktuelle Stand, wie weit sind wir in der Entwicklung, wie kann Mobilität auch ohne fossile Brennstoffe aussehen, gibt es außerhalb vom Elektroantrieb noch Alternativen, wie sieht es in der Stadt und auf dem Land aus, was sind die Trends? Besucher und Besucherinnen sind aufgerufen, um 18 Uhr auf der Asta-Galerie des Kunstmuseum mitzudiskutieren.

Für Familien gibt es schon vorher – nämlich um 16.30 Uhr – eine besondere Mal- und Bastel-Aktion: Es wird auf den Spuren der Urzeittiere gewandelt.

Ebenfalls Bestandteil der „Oil“-Ausstellung im Kunstmuseum: das Skelett eines Ichthyosauriers. Quelle: Boris Baschin

Dienstag, 2. November – Kunstdialog

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Im Dialog mit der Kunsthistorikerin Pia Kranz werden verschiedene Werke der Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“ besprochen und analysiert.

Mittwoch, 3. November – Yoga in der Ausstellung

Gemeinsam mit Elisabeth Stumpf, Künstlerin und Yogalehrerin, vertiefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Online-Yoga-Stunde den gegenwärtigen Moment mitten in der aktuellen Ausstellung. Los geht es um 18 Uhr.

Dienstag, 9. November – Führung mit Museumsdirektor

Gemeinsam mit dem Direktor des Kunstmuseum Andreas Beitin geht durch die Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“. Besucher und Besucherinnen, wie Ausstellungsideen entstehen und Wirklichkeit werden. Die Ausstellung ist die erste historisch und geografisch umfassende Retrospektive der künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Erdöl und seinen Materialien. Los geht es um 18 Uhr.

Kunstmuseum: Direktor Andreas Beitin führt durch die Oil-Ausstellung. Quelle: Marek Kruszewski

Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen erfolgt über shop.kunstmuseum.de

Von der Redaktion