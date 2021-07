Arbeitslosenzahlen in Wolfsburg trotz Urlaubszeit kaum verändert

Wolfsburg

Bei den Werten des Arbeitsmarkts in Wolfsburg hat sich im vergangenen Monat wenig getan: 3598 Arbeitslose zählt die Agentur für Arbeit für den Monat Juli in Wolfsburg – das ist gerade einmal eine Person weniger als noch im Vormonat. Die Zahlen bleiben also trotz der begonnen Urlaubssaison stabil. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 217 beziehungsweise 5,7 Prozent weniger Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,3 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau.

Sondereffekt durch späten Ferienbeginn

„Der späte Ferienbeginn in diesem Jahr hat dazu geführt, dass bisher nur ein geringer Anstieg arbeitsloser junger Menschen zu verzeichnen ist“, erläutert Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt. „Trotz dieser beginnenden Arbeitslosmeldungen junger Menschen nach dem Ende ihrer Schulzeit als Überbrückung oder nach dem Ende der Ausbildung, blieb die Zahl der Arbeitslosen insgesamt stabil.“ Die gute konjunkturelle Entwicklung habe dies ausgleichen können. Im August rechne man dennoch mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen.

Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren lag in der VW-Stadt bei 410 Personen, das sind 41 beziehungsweise 11,1 Prozent mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der jungen Menschen um 51 (11,1 Prozent) gesunken.

Ulf Steinmann Leiter Agentur für Arbeit: „Bisher ist nur ein geringer Anstieg arbeitsloser junger Menschen zu verzeichnen.“ Quelle: Agentur für Arbeit Gifhorn

196 zusätzliche Stellenangebote trotz Ferien

In Wolfsburg meldeten sich im Juli 586 Personen neu oder erneut arbeitslos, 53 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 606 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus 113). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 4126 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 722 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 4123 Abmeldungen von Arbeitslosen (plus 322).

Erfreulicherweise hat das Stellenangebot im Juli trotz der Ferienzeit um 196 Stellen auf 1276 zugenommen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 292 Arbeitsstellen mehr. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften weiter deutlich ansteigt. Arbeitgeber meldeten im Juli 428 neue Arbeitsstellen, 193 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1802 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 42.

Start für Ausbildung auch nach 1. August noch möglich

In vielen Branchen hat sich die Bewerbungsfrist laut der Agentur für Arbeit coronabedingt nach hinten verlagert. Die Agentur weist darauf hin, dass der Start in eine Ausbildung auch nach dem 1. August noch möglich ist. Man beobachte derzeit zunehmend, dass die Unternehmen nicht mehr nur den Blick auf die Klassenbesten richteten, sondern auch vermeintlich schwächeren Bewerberinnen und Bewerbern eine Chance geben.

