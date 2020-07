Arbeitslosenquote in Wolfsburg steigt auf 5,6 Prozent

Wolfsburg

Die Zahl der Arbeitslosen in Wolfsburg ist im Vergleich zum Vormonat leicht um 51 auf 3815 gestiegen. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent, ein leichter Anstieg gegenüber dem Juni. In absoluten Zahlen sind es 674 Arbeitslose mehr als im Vorjahreszeitraum, damals lag die Quote im Juli bei 4,6 Prozent. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet damit, dass Schulabgänger und Auszubildende es in der Corona-Krise schwieriger haben werden, einen Job zu finden.

Zahl der Arbeitsstellen in Wolfsburg auf 984 gesunken

Im Juli meldeten sich 533 Wolfsburger neu oder erneut arbeitslos, gleichzeitig beendeten 493 Bürger ihre Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeitsstellen in Wolfsburg ist von Juni auf Juli um 23 Stellen auf 984 gesunken; im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind das 440 Arbeitsstellen weniger. Die Arbeitgeber meldeten im Juli 235 neue Arbeitsstellen, 92 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1760 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 669.

Der Anteil der Langzeitsarbeitslosen ist mit 1046 Personen oder 27,4 Prozent gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen. Der Anteil der Männer unter den Arbeitslosen ist mit 55,3 Prozent weiterhin höher als der der Frauen.

Arbeitsplatzsuche dauert wegen der Corona-Krise länger

„Erfahrungsgemäß erfolgt im Juli ein Anstieg der Arbeitslosigkeit“, sagt Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt, zu deren Bezirk auch die Geschäftsstelle in Wolfsburg zählt. In der Ferien- und Urlaubszeit meldeten sich junge Menschen nach dem Ende ihrer Schulzeit oder Ausbildung arbeitslos, wenn sie nicht nahtlos eine Stelle fänden.

Wegen der Coronakrise rechne man damit, dass es in diesem Jahr länger dauern wird, bis die frisch ausgebildeten Fachkräfte eine Stelle finden. Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Helmstedt verzeichne man im Vergleich zum Vorjahr im Zuge der Coronakrise einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um rund 17 Prozent. „Dieser ist vorrangig auf weniger Beschäftigungsaufnahmen und auf ein deutlich reduziertes Maßnahmeangebot in den Monaten des Lockdowns zurückzuführen,“ erläutert Steinmann.

