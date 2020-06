Arbeitslosenquote in Wolfsburg steigt auf 5,5 Prozent

Wolfsburg

Auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich die Auswirkungen der wirtschaftlichen Einbrüche in Folge der Corona-Pandemie: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai auf 3720 Menschen gestiegen – das sind 324 mehr als im April und entspricht einer Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte die Quote noch bei 4,6 Prozent gelegen. Über die aktuellen Zahlen informierte die Agentur für Arbeit Helmstedt am Mittwoch.

624 neue Arbeitslose

Insgesamt meldeten sich 624 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 147 weniger als vor einem Jahr. 302 beendeten ihre Arbeitslosigkeit, im Vorjahr waren es noch 803 gewesen. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3807 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 277 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber standen 2850 Menschen, die wieder einen Job fanden, 1146 weniger als im Mai 2019.

Weniger freie Stellen

Die Zahl der freien Stellen ist im Mai um 80 auf 1064 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 346 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Mai 199 neue Arbeitsstellen, 55 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1365 Arbeitsstellen ein, das sind 384 weniger als im Mai 2019.

Anteil der Langzeitarbeitslosen steigt

Die Anteil der Langzeitarbeitslosen unter den Menschen ohne Job liegt bei 26,7 Prozent, das sind 995 Betroffene. Gegenüber dem Vormonat sind das 4,5 Prozent mehr Langzeitarbeitslose und 9,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt sind mit 56,2 Prozent mehr Männer arbeitslos als Frauen. 25,9 Prozent aller Arbeitslosen sind 50 Jahre und älter, darunter 15,9 Prozent älter als 55 Jahre.

