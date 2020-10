Arbeitslosenquote in Wolfsburg sinkt auf 5,4 Prozent

Wolfsburg

Die Zahl der Arbeitslosen in Wolfsburg ist im Oktober im Vergleich zum September um 83 auf 3701 gesunken. „Das freut uns natürlich, dennoch liegt die Arbeitslosigkeit aufgrund der Coronakrise rund 20 Prozent über dem Vorjahreswert“, sagte Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,4 Prozent (September 2020: 5,6 Prozent), im Oktober 2019 waren es 4,3 Prozent.

Aufgrund der Corona-Krise sind 760 Menschen mehr ohne Job als im Oktober 2019. „Unter Betrachtung des derzeitigen Infektionsgeschehens blicken wir leider auch nicht optimistisch auf die kommenden Monate“, so Steinmann.

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 6861 Arbeitslosmeldungen

Im Oktober meldeten sich 713 Menschen neu oder erneut arbeitslos, das waren 126 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 796 Menschen ihre Arbeitslosigkeit, 58 weniger als im Oktober des Vorjahres. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 6861 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 1191 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; demgegenüber stehen 5929 Abmeldungen von Arbeitslosen, ein Rückgang von 2241.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Oktober um 30 Stellen auf 1076 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 392 Arbeitsstellen weniger. Die Arbeitgeber meldeten im Oktober 278 neue Arbeitsstellen, 39 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar wurden 2575 neue Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 843

Der Bedarf für Kurzarbeit in Wolfsburg ist gesunken

Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen lag im Oktober mit 1139 Personen bei 30,8 Prozent. Der Bedarf für Kurzarbeit in Wolfsburg ist gesunken. Im Oktober zeigten vorsorglich neun Betriebe neu Kurzarbeit an für 99 Beschäftige – im September waren es 24 Betriebe für 194 Beschäftigte.

Von Florian Heintz