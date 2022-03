„Aqua“ in Wolfsburg bekommt drei Michelin-Sterne

Wolfsburg

Glückwunsch! Wolfsburgs Gourmettempel „Aqua“ im Nobelhotel Ritz-Carlton ist heute erneut mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. Damit ist das Aqua das einzige Drei-Sterne-Restaurant in Niedersachsen.

Der Michelin-Stern, die international bedeutendste Auszeichnung für Restaurants, bestätigt die Kochkunst von Sven Elverfeld als einer der besten Sterneköche Deutschlands. Bereits seit 2009 wird das Aqua für seine kulinarischen Meisterwerke mit drei Sternen gewürdigt. Seit 21 Jahren ist Elverfeld schon Chefkoch im Ritz-Carlton. Er kannte das Haus und seine jetzige Küche bereits, als alles noch eine riesige Baustelle auf dem alten VW-Parkplatz-Gelände an Tor Ost.

Aqua-Chefkoch Elverfeld: „Anfangs bin ich über eine Baustelle gelaufen...“

„Anfangs bin ich hier noch jeden Tag über die Baustelle gelaufen“, erinnerte er sich in einem Interview mit der WAZ vor zwei Jahren. Im Januar 2000 war zwar das Ritz mit seiner Küche noch nicht fertig gebaut, für den jungen Koch gab es aber schon einiges zu tun, zum Beispiel regionale Lieferanten wie Jäger, Metzger und Landwirte suchen. Dafür war der gebürtige Hesse gerade frisch aus Dubai zurückgekehrt, wo er zwei Jahre lang ebenfalls in einem Ritz-Hotel gearbeitet hatte, immer schon mit Blick auf den Wechsel: „Dubai war meine Warteschleife für Wolfsburg“, sagte er damals.

Das Ritz-Carlton in Wolfsburg: In diesem Hotel in der Autostadt befindet sich das „Aqua“. Quelle: Roland Hermstein

Im März 2021 duellierte sich Elverfeld sogar mit TV-Koch Tim Mälzer in seiner beliebten Koch-Show „Kitchen Impossible“ – der Wettkampf war hart, am Ende musste der Aqua-Chefkoch ganz knapp den kürzeren ziehen....

Das „Aqua“ gehört zu Deutschlands neun Top-Adressen mit der höchsten Bewertung. Es ist nach der Schließung des „La Vie“ in Osnabrück im Jahr 2018 das einzige Drei-Sterne-Restaurant in Niedersachsen. Zwei Sterne erkochte sich abermals das „Jante“ in Hannover mit Küchenchef Tony Hohlfeld - als einziges Restaurant in Niedersachsen.

Von der Redaktion