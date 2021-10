Im März zeichnete der Guide Michelin wieder herausragende Restaurants in ganz Deutschland mit seinen berühmten Sternen aus. Bereits zum dreizehnten Mal in Folge erhält das Aqua im Ritz-Carlton in der Autostadt dabei drei Sterne. Damit gehört das Spitzenrestaurant zum exklusiven Kreis der zehn Restaurants in Deutschland, die mit der höchsten Michelin-Auszeichnung geehrt werden.

Der Michelin-Stern, die international bedeutendste Auszeichnung für Restaurants, bestätigt die Kochkunst von Sven Elverfeld als einer der besten Sterneköche Deutschlands. Bereits seit 2009 wird das Aqua für seine kulinarischen Meisterwerke mit drei Sternen gewürdigt.