Applaus vom Balkon: Fahrendes Konzert in Wolfsburg kommt gut an

Wolfsburg

Da singt doch jemand? Die fahrenden Konzerte der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing ( WMG) in Westhagen und der Nordstadt am Donnerstag und Freitag kamen gut an. Die Ladefläche eines Lastwagens wurde für die Musiker Sonja Erichsen und Axel Naschke zur mobilen Bühne.

Am 30. April tourte Axel Naschke durch Westhagen, um den Bewohnern trotz der Einschränkungen durch Corona eine Freude zu bereiten. Seine Route reichte von der Eisenacher Straße über das Wohngebiet bis zum Stralsunder Ring.

Anzeige

Kultur in Zeiten von Corona-Beschränkungen

Am Maifeiertag sang Sonja Erichsen für die Anwohner in der Nordstadt. „Traumhaft, das tut richtig gut nach der langen Kontaktsperre durch Corona. Sie hat eine super Stimme“, freuten sich Monika Ludwiczak und Gerno Trute, die der Sängerin an der Allerstraße lauschten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Unsere Bilder vom Konzert:

Zur Galerie Das Musikmobil der WMG hielt am 30. April und 1. Mai in Westhagen und der Nordstadt in mehreren Straßen. Sonja Erichsen und Axel Naschke sangen bei dem fahrenden Konzert Lieder für die Anwohner, die von den Balkonen aus zuhörten.

Ob „Halt mich“ von Herbert Groenemeyer oder „Someone like you“ von Adele – die Menschen applaudierten und winkten vom Balkon. Einige Passanten blieben ebenfalls neugierig stehen und hörten zu, natürlich mit dem in der Pandemie gebotenen Sicherheitsabstand.

Menschen Freude bereiten und Künstler unterstützen

„Die Stimmung ist sehr herzlich und es ist eine schöne Sache, die Leute aus dem Alltag zu holen“, sagte Sängerin Erichsen, die ihren letzten regulären Auftritt Anfang März im Hallenbad hatte.

„Wir wollen die Menschen zuhause erfreuen und gleichzeitig die Künstler unterstützen“, sagte Claudia Kayser von der Volksbank Brawo, die wie auch das Möbelhaus XXXLutz die Aktion der WMG unterstützte.

Nach etwa einer Viertelstunde fuhr die mobile Bühne weiter, denn die Organisatoren der WMG waren stets darauf bedacht, dass es nicht zu größeren Menschenansammlungen kam.

Von Christian Opel