Wolfsburg

Dass Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“ von ihrer Wirkung bis heute nichts verloren hat, war am Freitag im Scharoun Theater Wolfsburg in einer brillanten Aufführung vom Landestheater Detmold zu erleben. Gleich nach der Uraufführung 1905 wurde sie zu einem Welterfolg. Lehár gelang es, die Operettenwelt inhaltlich und musiksprachlich neu zu beleben. Die Handlung spiegelt das Denken einer international sich entwickelnden Gesellschaft wider. Die Psychologie der einzelnen Personen tritt jetzt stärker in den Vordergrund.

„Die lustige Witwe“ spielt in Adelskreisen in Paris

Ort des Geschehens ist Paris. Die handelnden Personen sind mit unterschiedlichen Aufgaben Abgesandte ihres Landes Pontevedro. Um hier den Staatsbankrott zu verhindern, hat Baron Mirko Zeta den Gesandtschaftssekretär Graf Danilo dazu ausersehen, die junge Hanna Glawari zu heiraten, die eben als Witwe zur Millionenerbin geworden ist.

Kleiner Seitenhieb: Die „lustige Witwe“ Hanna geht auf einem roten Teppich. Quelle: Boris Baschin

Danilo weigert sich, weil er bereits einmal aus Familiengründen auf sie verzichten musste, als sie noch ein einfaches Mädchen war und daher nicht als standesgemäß galt. Außerdem zieht er den Spaß mit den Grisetten bei Maxim einer Heirat vor. Die eigensinnige Hanna wiederum setzt alles daran, ihn zu erobern. Sie tritt als emanzipierte Frau auf und stellt gesellschaftliche Konventionen auf den Kopf. Weitere Parallelhandlungen um einen Luftfächer und ein Tête-à-tête im Pavillon führen letztlich genre-üblich zu einem Happy End.

Otto Pichler unterstreicht die Gesellschaftssatire

Die Inszenierung (Otto Pichler) unterstreicht die gesellschaftssatirische Betrachtung. Kostüme (Falk Bauer) und Handlung bleiben eng am Original. Abgesehen von kleinen eigenwilligen Eingriffen: Statt Champagner stehen nur Bierdosen zum Anstoßen in einem gläsernen Kühlschrank bereit, und die Witwe bekommt ihren Auftritt auf dem roten Teppich der Flugzeugtreppe. Zu den immer wieder eingestreuten Anspielungen auf die „Erotik“ der Operette gehören auch die plötzlich in Unterhosen singenden Männer oder das Kanonenrohr des Minipanzers, mit dem Baron Zeta am Anfang zwischen den Gästen kurvt.

Eine symbolische Klammer bilden Hannas Totenwache am Bett ihres Mannes als Prolog und als Finale, als ihr neuer Gatte Danilo, von allem erschöpft, schnarchend in ihren Armen liegt.

Alle Rollen waren hervorragend besetzt

Alle Rollen sind stimmlich und schauspielerisch hervorragend besetzt. Emily Dorn als Hanna und Todd Boyce als Graf Danilo überzeugen als „Liebespaar“ ebenso wie Andreas Jören als einfältiger Baron Zeta und Penelope Kendros als seine Ehefrau Valencienne, die sich heimlich mit ihrem Liebhaber Rossilon abgibt. Dem verleiht Stephen Chambers einen feurigen Charakter. Einnehmend ist die Bühnenpräsenz des Opernchores.

Dass bekannte Melodien wie „Lippen schweigen“, „Dann geh ich zu Maxim“ oder das „Viljalied“ musikalische Meisterwerke bleiben und nicht ins Kitschige abgleiten, dafür sorgt György Mészáros mit souveräner Leitung des Symphonischen Orchesters des Landestheaters Detmold.

Lehárs Finale erklingt erst nach den Beifallsstürmen

Erst in die Beifallsstürme hinein erklingt nun instrumental „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“ – das von Lehár vorgesehene Finale.

Von Heinz-Werner Kemmling