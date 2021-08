Appell der Stadt Wolfsburg: Kinder in den Ferien freiwillig testen

Wolfsburg

Nach der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung benötigen Schüler und Schülerinnen zu Ferienzeiten keinen Testnachweis – auch nicht in Bereichen, in denen sonst die 3G-Regelung gilt. Die Stadt Wolfsburg rät jedoch den Eltern beziehungsweise den Jugendlichen selbst, trotzdem die vorerst noch kostenlosen Tests in Anspruch zu nehmen oder sich selbst zu Hause zu testen um sicherzugehen, dass keine Infektion vorliegt.

Hintergrund ist, dass auch viele Familien von Reisen zurückgekehrt sind, die Schulen mit ihren Testungen aber erst am 2. September beginnen. Abseits der Schulen gibt es keine Testpflicht für Kinder und Jugendliche – im Gegenteil, Kinder zählen bei einem Treffen in der Gruppe nicht einmal mit, genau wie Geimpfte oder Genesene. Hintergrund ist, dass Kinder bisher nur selten und wenn doch, dann meist mit nur schwachen Symptomen an Corona erkrankt sind.

Mahnung zur Vorsicht

Angesichts der steigenden Inzidenzwerte in Wolfsburg appelliert die Stadtverwaltung trotzdem zu erhöhter Vorsicht und setzt auf Freiwilligkeit. Empfohlen werden deshalb Tests vor der Teilnahme am Sport im Verein sowie beim Schwimmbad-, Restaurant- oder Veranstaltungsbesuch.

„Auch wenn die 3G-Regelung für Schüler und Schülerinnen Ferienzeiten nicht gilt, sind freiwillige Tests sinnvoll“, heißt es in der Pressmitteilung. Gesundheitsdezernentin Monika Müller erläutert: „Da der Schutz durch die Impfung nur für Kinder ab zwölf Jahren möglich ist, müssen wir die Gesundheit der Jüngeren schützen, die sich nicht impfen lassen können. Jeder Test, der eine Infektion ausschließt oder zumindest dazu beiträgt, weitere Infektionen zu verhindern, lohnt sich.“

Hier können Sie sich testen lassen ohne Anmeldung

Ohne vorherige Anmeldung sind kostenlose Tests voraussichtlich bis Oktober in Wolfsburg am Globus-Baumarkt in Fallersleben möglich (Wolfsburger Landstraße 7, montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr), im Schnelltest-Zentrum in der Heinrich-Nordhoff-Straße 109 (Drive-In werktags 8 bis 20 Uhr, zu Fuß 10 bis 18 Uhr, sonntags 10 bis 14 Uhr) sowie bei RUHRmedic auf dem Kurzzeitparkplatz der Autostadt (täglich 7 bis 20.30 Uhr). Zusätzlich sind mobile Testzentren je nach Anlass bei Veranstaltungen erreichbar. Feste Zeiten gelten dabei auf dem Hollerplatz vor dem Rathaus B (Montag und Freitag 12.30 bis 16 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 9 bis 16 Uhr) und im Kaufhof (Freitag und Samstag 20 bis 24 Uhr). Mit Anmeldung sind Tests bei einigen Sportvereinen, Apotheken und weiteren Zentren möglich.

Von Andrea Müller-Kudelka