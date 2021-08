Appell an die Wolfsburger Bürger: „Jede Impfung zählt!“

Wolfsburg

Aufruf zum Impfen! Noch bis zum 3. September haben die temporären Impfzentren in den Designer Outlets und in der City-Galerie geöffnet – und die Stadt sendet erneut einen eindringliche Appell an die Wolfsburger, diese Angebote wahrzunehmen. Die Quote der vollständig Geimpften in der Stadt liegt bei 56,2 Prozent.

Stadtrat Andreas Bauer sagt: „Wir haben es selbst in der Hand, eine gute Ausgangssituation für den Herbst zu schaffen. Jede Impfung zählt!“ Das besondere an den temporären Impfzentren: Man braucht keinen Termin und auch Kinder ab zwölf Jahren können sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten spontan impfen lassen. Seit Eröffnung der Zentren am Freitag vor zwei Wochen haben sich bis zum Stand 14. August 920 einen Pieks geben lassen.

In den temporären Impfzentren können sich auch Kinder ab zwölf Jahren in Begleitung der Eltern impfen lassen.. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Impfzentrum Wolfsburg: Vom 31. August bis 2. September Impfen ohne Termin möglich

Die temporären Impfzentren können Montag bis Samstag von 13 und 19 Uhr aufgesucht werden, nötig ist nur ein Personalausweis. Geimpft wird dort mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson.

Im Wolfsburger Impfzentrum (CongressPark) findet vom 31. August bis 2. September ebenfalls spontanes Impfen ohne Termin statt. Hier stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson. Geimpft wird von 8 bis 16 Uhr.

Impfen lassen können sich alle Personen ab 12 Jahren, unabhängig von Wohnort oder Staatsbürgerschaft. Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. Jugendliche ab 16 benötigen eine von den Eltern unterschriebene Einwilligungserklärung und den Aufklärungsbogen (zu finden auf wolfsburg.de/impfzentrum unter dem Punkt „Formulare“).

Reiserückkehrer werden Inzidenz vermutlich ansteigen lassen

Ende September wird das Impfzentrum im Wolfsburger CongressPark geschlossen – dann wird die Stadt dazu übergehen, mobile Impfteams einzusetzen. Vor allem die Reiserückkehrer könnten in den kommenden Tagen die Inzidenzzahl in die Höhe treiben. Am Freitag endet der VW-Werkurlaub und am Montag beginnt – zwar gedrosselt wegen Halbleiter-Mangel – wieder die Produktion. Erst am Mittwoch sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD): „Wir gucken ein bisschen sorgenvoll auf das Urlaubsende.“ Das Gesundheitsamt sei jedoch gut vorbereitet und in der Lage, beim Personal schnell „nachzusteuern.“

