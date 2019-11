Innenstadt

In Erinnerung an die Schrecken der Naziherrschaft, insbesondere an die systematische Vernichtung der Juden legten Vertreter von IG Metall, der VW-Vertrauenskörperleitung, der Stadt Wolfsburg und der Kirchen Kränze am Denkmal auf dem Sara-Frenkel-Platz nieder. Alle Redner waren sich einig, dass man jetzt – 81 J...