500 Teilnehmer bei Mahnwache vor dem Wolfsburger Rathaus

Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Attentat in Hanau mit elf Toten sind am Samstag nach Veranstalterangaben rund 500 Menschen zu einer Mahnwache vor dem Wolfsburger Rathaus zusammengekommen. Das Bündnis „Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten“ hatte zu der Kundgebung unter dem Motto „Aufstehen gegen Gewalt“ aufgerufen. Vertreter von Politik, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Kultureinrichtungen und Vereinen beteiligten sich an der Demonstration gegen Rassismus.

Muslime , Juden und Christen beten gemeinsam

„Diese Mahnwache ist ein Auftrag, dass Menschen keine Angst haben, in unserer Stadt unterwegs zu sein“, sagte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD). Stadträtin Iris Bothe hob unter dem Beifall der Zuhörer hervor: „Angriffe auf unsere Freunde sind Angriffe auf uns selbst.“ Mourtadha Djemai vom Islamischen Kulturzentrum, Dimitri Tukuser von der Liberalen Jüdischen Gemeinde und Dechant Thomas Hoffmann für die christliche Kirchen sprachen Gebete und appellierten an ein Leben „in Frieden mit unseren Mitmenschen“.

Viele Teilnehmer hatten Fahnen und Plakate mitgebracht. „Die Welt ist bunt – Gott sei Dank!" stand auf einem Banner des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises.

Viele Teilnehmer hatten Fahnen und Plakate mitgebracht. „Die Welt ist bunt – Gott sei Dank!“ stand auf einem Banner des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises. Zu sehen waren auch mehrere türkische und kurdische Fahnen – unter den Opfern von Hanau waren mehrere türkische Staatsbürger. Matthias Disterheft von der Geschäftsführung der Wolfsburger IG Metall forderte „Solidarität mit unseren türkischen Freunden – wir sind eins“.

Ömer Köskeroglu, stellvertretender Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Niedersachsen und Betriebsrat bei Volkswagen, betonte: „Wir dürfen die Ausgrenzung von Minderheiten, Andersdenkenden und Andersgläubigen nicht akzeptieren.“ Auch Salar Merza vom Kurdischen Kulturverein schloss sich dem Aufruf an: „Wir müssen auf Augenhöhe Hand in Hand zusammenarbeiten – auch wegen der Zukunft unserer Kinder.“

„Dabei sein, um Farbe zu zeigen“

Mohammed Kodja vom Islamischen Kulturzentrum wollte mit der Mahnwache ein Zeichen setzen, weil „die Leute fühlen, dass in unserer Welt etwas nicht in Ordnung ist“. Für Pastor Peter Placke aus Hehlingen war „es wichtig, dabei zu sein, um Farbe zu zeigen“. Auch viele Pfadfinder waren unter den Anwesenden. „Wir wollen zeigen, dass wir als Pfadfinder Teil der politischen Gesellschaft sind“, sagte Steffen Fricke vom Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP). Olde Dibbern aus der Nordstadt war erfreut darüber, dass „so viele Menschen gekommen waren, um ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzten“.

Am Ende gab es eine Schweigeminute und Joachim Fährmann von der IG Metall appellierte: „Wir müssen uns gegen Intoleranz, Rassismus und Antisemitismus wenden. Zeigen Sie Courage – seien Sie ein Mensch!“

