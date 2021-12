Anrufen und buchen: Flexo-Busse ergänzen ab Februar ÖPNV in Wolfsburg

Wolfsburg

Der Start des Pilotprojekts „Flexo“ verschiebt sich: Nicht wie geplant im Dezember, sondern im Februar werden die Kleinbusse den Wolfsburger ÖPNV ergänzen. Die Flexo-Busse, eine Mischung aus Linienbus und Taxi, können von Kunden gebucht werden können. Eine Software bündelt die Fahrtwünsche und erstellt auf dieser Basis individuelle Fahrtrouten ohne starre Abfahrtszeiten.

Mit Flexo werden neue Fahrangebote durch umsteigefreie Direktverbindungen mit Anschluss an den bestehenden ÖPNV geschaffen. In den drei Pilotgebieten Wolfsburg Nord, Südwest und Südost wird Flexo jeweils Stadtteile miteinander verbinden, zwischen denen zurzeit wenige bis gar keine direkten Verbindungen bestehen. Für Fahrgäste gelten die gewohnten Tickets und Preise des Verkehrsverbundes beziehungsweise der WVG.

„Ganzheitliches und modernes Mobilitätsangebot“

Das sind die Stops der Flexo-Busse ab Februar in Wolfsburg. Quelle: Screenshot/ Homepage Flexo

Hier in Wolfsburg ist der Flexo-Bus unterwegs Alle Orte, an denen Flexo hält (bestehende Haltestellen und neue Halteorte), heißen Flexo-Stops. Im Gebiet Wolfsburg Nord gibt es 114 Stops, die angefahren werden. Das sind sie: Allerpark

Allerstraße

Allerwiesen

Alt Wolfsburg

Alte Handelsstraße

Am Drömlingsstadion

Am Gutshof

Am Lerchengarten

Am Wipperteich

An der Kiesgrube

Badeland

Bartenslebenring

Bergmannskamp

Blankenburger Ring

Böcklinstraße

Brackstedt

Brechtorfer Straße

Eintracht-Stadion

Ernst-August-Straße

Friederikenring

Friedhof

Gerberstraße

Große Riehe

Hansaplatz

Hechtstraße

Hubertusstraße

Im Eichholz

Kandinskystraße

Karpfenstraße

Kästorfer Straße

Korbmacherstraße

Krähenhoop

Kraunsbusch

Kreuzheide Schulzentrum

Kreuzheide Süd

Magdeburger Straße

Matthias-Grünewald-Straße

Meinstraße

Mitjätgensanger

Mühlenweg

Naumburger Straße

Nordfriedhof

Nordfriedhof Eingang

Obere Tor

Örtzestraße

Parkpl. Schulzentr. Eichholz

Peterskamp

Petruskirche

Plazabrücke

Rossplatz

Schützenplatz

Steinbeißerstraße

Sterntalerweg

Stichlingstraße

Thorner Weg

Ütschenpaul

Waldfriedhof

Wendenstraße

Werderstraße

Wildzähnecke

Wipperstraße

Zoppoter Weg

Zum Heidgarten

Zum Rottenföhr

Zur Wipperaller

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann betont: „Mit der Teilnahme an Flexo geht Wolfsburg einen weiteren Schritt in Richtung eines ganzheitlichen und modernen Mobilitätsangebotes.“ Er hofft, dass viele Bürger und Bürgerinnen dieses neue Angebot in Anspruch nehmen, denn: „Bei einer positiven Evaluation ist die Stadt offen für eine Verstetigung und Weiterentwicklung des Angebotes.“

Flexo ist ein Gemeinschaftsprojekt

Flexo in Wolfsburg ist ein gemeinsames Projekt des Regionalverbandes Großraum Braunschweig, der Stadt Wolfsburg und der WVG als Betreiberin. Der Regionalverband als Aufgabenträger für den ÖPNV und Initiator des Projekts in insgesamt elf Teilgebieten der Region, sieht in den flexiblen Bedienungsangeboten ein gutes, nachfrageorientiertes Angebot. „Flexo ist in das Gesamtsystem des ÖPNV aus Regionalbahnen, RegioBussen und lokalen Buslinien als weiteres Angebot integriert“, erläutert Verbandsdirektor Ralf Sygusch.

Das ist Flexo und so funktioniert’s Was ist Flexo? Flexo ist ein neues Busangebot im öffentlichen Nahverkehr mit barrierefreien Kleinbussen. Es gibt keine starren Abfahrtszeiten, sondern die nächste Fahrt richtet sich nach den Wünschen der Fahrgäste. Um Flexo einfach und schnell zu erreichen, wurden neben den bereits existierenden Bushaltestellen mehr als 200 neue Halteorte geschaffen. Flexo startete zunächst in elf Projektgebieten im Großraum Braunschweig. Seit dem 2. September gibt es Flexo in Wahrenholz/Wesendorf im Landkreis Gifhorn. Am 12. Dezember folgen Lehre, Cremlingen/Schandelah, Hohenggelsen/Baddeckenstedt, Salzgitter-Bad, Salzgitter-Thiede und Seesen. Wie kann ich Flexo buchen? Zunächst wird Flexo nur telefonisch unter Tel. 0531-7938400 buchbar sein. Sobald die Flexo-App in den Stores verfügbar ist, kann man über die App oder ganz direkt über die Webseite buchen. Was kostet Flexo? Mit Flexo fährt man wie gewohnt im VRB-Tarifgebiet. Das Ticket gilt somit in einem bestimmten Zeitraum in den jeweiligen Tarifzonen für alle Verkehrsmittel im öffentlichen Nahverkehr. Das VRB-Ticket bekommt man direkt bei den Busfahrern. Man kann es aber auch über die VRB-App „VRB Fahrinfo & Tickets“ herunterladen. Ausnahmen: Die Sammelschülerzeitkarte gilt an Schultagen erst ab 16 Uhr. Das VRB-Kurzstreckenticket gilt nicht. Alle Infos zu Fahrpreisen und zur VRB-App unter www.vrb-online.de

Als Pilotprojekt wird Flexo zunächst bis zum 31. Dezember getestet. Ursprünglich war der Start für den 12. Dezember geplant. „Vor dem Hintergrund verschiedener Herausforderungen wie der Rekrutierung von Fahrpersonal und vor allem dem aktuellen Arbeitskräftemangel verbunden mit Schulungen, Lieferengpässen auf Seiten der Fahrzeughersteller und nicht zuletzt der komplexen Anforderungen an die Dispositionssoftware, haben wir uns gemeinsam darauf verständigt, den Start von Flexo in den drei Gebieten von Wolfsburg zu verschieben“, erläutert Ralf Sygusch.

Ralf Sygusch: Start von Flexo verschoben. Quelle: Philipp Ziebart

Im nächsten Frühjahr werden die barrierefreien Kleinbusse ausgeliefert, die im Design der Enno-Züge, dann auch in Wolfsburg an den Start gehen. Insgesamt kostet das Projekt rund zehn Millionen Euro. Nur für Wolfsburg sollen sich die Kosten auf 1,2 Millionen Euro pro Jahr belaufen. Davon übernehmen jeweils 300 000 die Stadt und der Regionalverband. Die restlichen 600 000 werden über Fördergelder finanziert.

Von der Redaktion