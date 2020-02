Anna-Lena Bröer holt fürs Ratsgymnasium den Titel „Aufsteiger des Jahres“

Wolfsburg

„Eigentlich bin ich gar nicht so für Wettbewerbe“, sagt Anna-Lena Bröer über ihre Teilnahme an der Internationalen Chemie-Olympiade (IChO) in Hannover. Sie habe einfach nur Spaß an den Aufgaben gehabt. Die Wolfsburgerin besucht die zwölfte Klasse des Ratsgymnasiums und hat bei der Chemieolympiade den ersten Platz in der niedersächsischen Vorauswahl belegt.

Mit dieser Auszeichnung macht die Schülerin das Ratsgymnasium zudem zum „Aufsteiger des Jahres“ – die Einrichtung hatte einige Jahre nicht an diesem Wettbewerb teilgenommen und darf sich jetzt über diesen Titel freuen.

Anna-Lena Bröer hat ein Faible für Naturwissenschaften

Bereits seit der fünften Klasse interessiert sich Anna-Lena Bröer für naturwissenschaftliche Fächer, seit der achten Klasse auch verstärkt für Chemie. Später nahm sie am Wettbewerb „Chemie – die stimmt“ teil, was die deutsche Chemieolympiade für die Klassen 8 bis 10 und damit die Vorstufe zu IChO ist. Bei beiden Wettbewerben bearbeiten die Schülerinnen und Schüler Aufgaben, die im Laufe der Zeit immer anspruchsvoller werden. In der vierten Runde des IChO-Auswahlverfahrens werden neben der Theorie auch die praktischen Fähigkeiten bei Experimenten abgefragt.

Nach der Preisverleihung der Chemie-Olympiade nahm die Wolfsburgerin mit anderen Teilnehmern am Landesseminar in Hannover teil, wo Experimente und Workshops stattfanden. Dabei haben die Schüler in einem mehrstufigen Versuch Aspirin hergestellt. Bröer findet es gut, dass man für solche besonderen Experimente mehr Zeit hat und sich so intensiver damit befassen kann als im Schulunterricht. „Ich finde es spannend, mich tiefer in die Materie einzugraben“, sagt die Schülerin.

Schülerin des Ratsgymnasiums will Mathematik studieren

Sie selbst ist trotz ihrer Platzierung in Niedersachsen nicht für die dritte Runde qualifiziert. Das liegt daran, dass für die Qualifikation die erreichten Punktzahl wichtig ist und nicht die Platzierung in der Vorauswahl. Was ihre Zukunftspläne angeht, möchte die Wolfsburgerin Mathematik studieren, weil sie die Theorie mag. Aber als Nebenfach könne sie sich Chemie durchaus vorstellen – neben Informatik.

Von Žan Vidmar Zorc