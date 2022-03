Ankunftszentrum: Die ersten ukrainischen Flüchtlinge erreichen Wolfsburg

Wolfsburg

Der Krieg in der Ukraine tobt unvermindert weiter: Am Wochenende erreichten die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine das neu eingerichtete Ankunftszentrum in der Turnhalle der BBS 2 an der Dieselstraße. Ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sorgten dafür, dass sie von der Öffentlichkeit abgeschirmt blieben. „Sie müssen jetzt erst einmal zur Ruhe kommen“, sagte Einrichtungsleiter Stephan Muus der AZ/WAZ vor Ort.

Es fahren nicht ständig Busse zur Dieselstraße

Anders als bei der Ankunft der syrischen Flüchtlinge vor einigen Jahren, fahren nicht regelmäßig Busse mit Geflüchteten zur Dieselstraße. Laut Stadtverwaltung bekommt Wolfsburg werktags 13 Flüchtlinge zugewiesen. Oft kommen sie mit dem Zug aus Hannover. Am Samstagvormittag befanden sich rund zehn Geflüchtete im Ankunftszentrum, nachmittags erwartete das DRK weitere.

Stephan Muus: Er ist einer von zwei Leitern der Ankunftsstelle für Flüchtlinge. Quelle: Roland Hermstein

„Viele sind traumatisiert und müssen jetzt erst einmal zur Ruhe kommen“, sagt Stephan Muus. In den nächsten Tagen kommen Seelsorger und Psychologen in die Einrichtung und bieten den Geflüchteten ihre Hilfe an. Zudem sind täglich rund sechs DRK-Helfer rund um die Uhr vor Ort, um den Menschen zu helfen. Auch die Stadtverwaltung ist im Ankunftszentrum aktiv – Ausländer- und Sozialbehörde, Integrations- und Gesundheitsbereich sind da, um bürokratische Notwendigkeiten schnell zu erledigen.

Die Flüchtlinge werden auf andere Einrichtungen verteilt

An der Dieselstraße sollen die Kriegsflüchtlinge einige Tage bleiben, dann will die Stadt sie in Flüchtlingsunterkünften unterbringen. Aktuell sucht sie sechs Sporthallen, die als Heime für Flüchtlinge hergerichtet werden sollen – eine steht schon fest: die Zweifeldhalle in Barnstorf. Mehr als 500 Flüchtlinge aus der Ukraine seien bereits privat in Wolfsburg untergekommen. Auch VWI und Neuland stellen Wohnraum zur Verfügung.

Rund um das Ankunftszentrum an der Dieselstraße war es am Wochenende ruhig. Nur vereinzelt sah man Frauen und Kinder draußen, meist in sich gekehrt und nachdenklich. Und das, so Stephan Muus, werde auch noch eine ganze Weile so bleiben...