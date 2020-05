Anklage gegen Drogenhändler-Bande aus Wolfsburg erhoben

Wolfsburg

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen eine mutmaßliche Drogenhändler-Bande aus Wolfsburg erhoben. Dem Haupttäter wird der Handel mit insgesamt sechs Kilogramm Kokain für einen Verkaufswert von rund 350.000 Euro vorgeworfen. Der Mann sitzt seit einer Razzia in einer Table-Dance-Bar in der Seilerstraße im Dezember 2019 in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm insgesamt elf Straftaten vor: acht Fälle von gewerbsmäßigem Drogenhandel in nicht geringer Menge und drei Fälle von bandenmäßigem Handel – für letztere Taten droht ein Strafmaß von fünf bis 15 Jahren Gefängnis.

Das Kokain wurde auch in der Table-Dance-Bar verkauft

Der mutmaßliche Kopf der Drogenbande und Betreiber der Table-Dance-Bar ließ sich laut Anklage zwischen August 2018 und Dezember 2019 elf Mal nach Hamburg fahren, um dort das Kokain für den Weiterverkauf in Wolfsburg zu besorgen. „Der Verkauf soll unter anderem aus der Table-Dance-Bar erfolgt sein“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Sascha Rüegg.

Mitangeklagt ist eine Frau, die den Haupttäter in allen elf Fällen nach Hamburg gefahren haben soll. Sie sitzt ebenfalls seit der Razzia in der Bar am 18. Dezember 2019 in Untersuchungshaft. Die Frau soll außerdem ihre Wohnung in Wolfsburg als Lager für die Drogen zur Verfügung gestellt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll dort auch das Kokain für den Weiterverkauf gestreckt und portioniert worden sein.

Dritte Angeklagte stieg als Urlaubsvertretung ein

Angeklagt ist noch eine weitere Frau wegen Drogenhandels in drei Fällen. Die Person soll zunächst als Urlaubsvertretung für den Haupttäter in das Drogengeschäft eingestiegen sein. „Das lief offenbar so gut, dass man gemeinsam weitermachte“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Anklage wurde vor der großen Strafkammer des Landgerichts Braunschweig erhoben.

Von Florian Heintz