Anja Warzecha bei „Junge Kunst“: Ausstellung läuft erst mal nur digital

Bei „Junge Kunst“ gibt es eine neue Ausstellung: „Fassaden“. Anja Warzecha zeigt in den Galerieräumen in der Schillerstraße Malerei und Zeichnungen. Eine feierliche Eröffnung wie sonst üblich gibt es diesmal nicht. Außerdem muss der Verein wegen Corona erstmals eine Kunstschau digital zeigen. Vorerst jedenfalls. „Wir hoffen, dass wir bald wieder öffnen dürfen“, sagt Geschäftsführerin Simone Arndt.

Ob das klappt, ob es nach dem geplanten Ende am 15. März möglicherweise eine Verlängerung gibt – das alles ist zurzeit ziemlich ungewiss. Wegen des Lockdown. Ursprünglich wollte Anja Warzecha schon im vergangenen Frühjahr bei „Junge Kunst“ ausstellen, doch Corona brachte sämtliche Planungen durcheinander.

Aktuell sind Anja Warzechas Zeichnungen und Malerei erst einmal nur digital zu sehen

So viel steht jetzt fest: Aktuell sind Anja Warzechas Zeichnungen und Malerei erst einmal nur auf der Website von „Junge Kunst“ (www.junge-kunst-wolfsburg.de) zu sehen. Für die Künstlerin ist das okay. „Auch digital kann man die Menschen gut erreichen.“

1989 in Bochum geboren, studierte sie Malerei an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. 2014 folgte der Abschluss. Seit 2020 promoviert sie an der Bauhaus-Universität Weimar. Anja Warzewcha, die in Halle lebt und arbeitet, erhielt viele Auszeichnungen und Stipendien. Ein Auslandssemester verbrachte sie in Kathmandu/Nepal.

Klinkerwände, Holzverkleidungen, Lattenkonstruktionen, Fensterrahmen

Von dort und anderen Reisen bringt sie Eindrücke mit, die in ihre Arbeiten einfließen. Es sind Fassaden, die sie auf ihren zahlreiche Touren selbst gesehen hat und sich noch gut daran erinnern kann. Klinkerwände, Holzverkleidungen, Lattenkonstruktionen, Überdachungen, Fensterrahmen. Es ist ein bewusstes, teils unbewusstes Sammeln von visuellen Details, die sie von unterwegs mitbringt.

Diese Eindrücke fügt sie im Atelier in ihren Arbeiten neu zusammen. Formen, Farben, Details aus Architektur und Natur, Ornamente und Strukturen werden neu zusammengesetzt. So entstehen kulissenhafte Werke. Anja Warzecha fügt Dinge zusammen, die in der realen Welt gar nicht zusammengehören. „Ich erweitere den Landschaftsbegriff“, erklärt sie ihre künstlerische Arbeitsweise.

Ihre Arbeiten sind ein internationaler Mix. Fassaden aus Taiwan, dort war die Künstlerin drei Monate im Jahr 2018, sind genauso darunter wie Eindrücke von ihren Aufenthalten in Südkorea. Es gibt noch einen weiteren Aspekt in den Werken: Das „Fremde” oder das eigene Fremdsein in neuer Umgebung ist ebenfalls Thema bei Anja Warzecha.

Von Sylvia Telge