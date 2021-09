Angst vor Corona? Warum Ersthelfer trotzdem nicht zögern sollten

Wolfsburg

Schmerzen in der Brust, Atemnot, Bewusstlosigkeit: Bei einem Herzstillstand zählt jede Minute. Doch Fachleute befürchten, Ersthelfer könnten aus Sorge vor Corona bei der Wiederbelebung zögern. Einige Zahlen, welche die größte Angst nehmen sollten:

„Erste Hilfe leisten Menschen zu 90 Prozent an Personen, die sie kennen“, erklärt Benjamin Raisser, Ausbildungsbeauftragter für Erste Hilfe beim DRK-Kreisverband Wolfsburg. Wobei Erste Hilfe übrigens auch heißen kann, einem Kind ein Pflaster aufzukleben. Zu einem Drittel handelt es sich dabei um Personen im persönlichen Umfeld wie Kinder, Eltern oder Lebenspartner, ein Drittel Kontakte in der Freizeit wie Freunde oder Vereinsmitglieder und ein Drittel Kollegen und Kunden am Arbeitsplatz. Wer seinen Mitarbeitenden täglich mit Maske und Abstand begegne, tue das auch in Erste-Hilfe-Situationen. „In den meisten Fällen ist auch mit Maske eine sichere Unterstützung möglich“, so Raisser.

Wiederbelebung in 96 Prozent der Fälle bei bekannten Personen

Bei Erster Hilfe bei einer fremden Person stehe die eigene Sicherheit immer im Vordergrund. „Auch vor Corona gab es bereits Infektionskrankheiten, vor denen mal sich schützen sollte“, so der Ausbilder. Etwa mit Schutzhandschuhen aus dem Verbandskasten. Den hat man zwar nicht immer dabei, doch der Erste-Hilfe-Experte hat einen Tipp: „In ein gelbes Überraschungs-Ei passen prima ein Paar dieser Schutzhandschuhe.“ Und das wiederum passe in Hand- oder Jackentasche. Es gebe auch Einmal-Beatmungsmasken, die man als Schlüsselanhänger bei sich tragen könne.

Zurück zur Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW): Diese wird in 96 Prozent der Fälle bei Menschen notwendig, die man kennt. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch einen anderen wiederbeleben muss, den er noch nie in seinem Leben gesehen hat, ist also mit vier Prozent sehr gering“, so Raisser.

Bei Atemstillstand ist Wiederbelebung die einzige Chance

Da die sofortige HLW die einzige Chance auf ein lebenswertes Weiterleben sei, sei Verhältnismäßigkeit das Zauberwort. „Wenn eines meiner Elternteile, mein Lebenspartner, mein Kollege oder auch mein bester Freund bewusstlos werden und nicht mehr atmen, ist die einzige Chance, mit diesen Menschen noch einmal lebenswerte Zeit zu verbringen, die sofortige HLW“, so der Experte. In dieser Situation würden die meisten Menschen die Angst überwinden, sich mit Corona oder anderen Krankheiten anzustecken. In den meisten Fällen müssen Lebenspartner oder die eigenen Eltern wiederbelebt werden.

Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen Die meisten Menschen legen beim Erwerb des Führerscheins einmalig einen Erste-Hilfe-Kurs ab. Jedoch sollte man seine Kenntnisse auffrischen. Die Berufsgenossenschaften empfehlen dies alle zwei Jahre. Für Privatpersonen rät DRK-Ausbildungsbeauftragter Benjamin Raisser zu einem Turnus von fünf Jahren, da sich nach neuen Erkenntnissen der Medizin auch manche Dinge änderten. „Wer also noch gelernt hat, bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung 15 Mal zu drücken und zweimal zu beatmen, der soll sich zum Kurs anmelden“, empfiehlt Raisser. „Aktuell erzielen wir in der Medizin mit 30 Mal Herzdruckmassage und zweimal Beatmungen die besten Ergebnisse. Weitere Infos unter www.drk-wob.de/erste-hilfe.

Auch Herzdruckmassage ohne Beatmung hilft den Betroffenen

Brauche wirklich ein unbekannter Mensch eine Wiederbelebung, werde derzeit empfohlen, nur die Herzdruckmassage ohne Beatmung durchzuführen. Denn meistens sei noch ein Rest Sauerstoff im Körper, der die Zellen im Gehirn für wenige Minuten am Leben halten könne.

Übung der Herzmassage am Dummy: Der Druck auf den Brustkorb sollte etwa 100 bis 120 Mal in der Minute erfolgen – das hilft den Betroffenen auch ohne Beatmung. Quelle: Armin Weigel/dpa

Prüfen – Rufen – Drücken

Am schlimmsten ist, gar nichts zu tun. Erstens ist jeder zur Hilfe verpflichtet und zweitens ist auch eine laienhaft ausgeführte lebensrettende Sofortmaßnahme besser als gar keine. Bereits nach drei bis fünf Minuten drohen dem Gehirn mangels Sauerstoffversorgung dauerhafte Schäden, der Rettungswagen braucht im Schnitt aber acht Minuten bis zum Patienten. Der Deutsche Rat für Wiederbelebung rät daher: Prüfen – Rufen – Drücken. Sprich: Prüfen, ob sich der Brustkorb bewegt und die Person noch atmet, Notruf über die 112 absetzen und im Falle eines Atemstillstands reanimieren.

Übrigens sollte der Druck auf den Brustkorb etwa 100 bis 120 Mal in der Minute erfolgen – als Orientierung kann man an den Rhythmus eines alten Disko-Klassikers der Bee Gees denken: „Stayin’ alive“.

Von Christian Opel