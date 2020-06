Wolfsburg

Bei einem Einsatz wegen einer drohenden Schlägerei am Allersee wurden Polizeibeamte in der Nacht zu Samstag unter anderem durch Flaschenwürfe angegriffen. Die Beamten hätten daraufhin den Bereich des Nordufers geräumt und mehrere Platzverweise erteilt, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Montag. Ein 18 Jahre alter Wolfsburger sei in Gewahrsam genommen worden, weil er sich den Anweisungen widersetzt habe. Gegen noch unbekannte Täter werde wegen Landfriedensbruch und Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.

Um 1.15 Uhr am Samstagmorgen ging bei der Polizei ein Notruf ein, weil sich am Nordufer des Allersees eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen anbahnte. „Bereits auf der Anfahrt wurde ein Einsatzfahrzeug mit Gegenständen beworfen“, sagte Claus. „Kurz darauf wurden die Beamten aus der Dunkelheit heraus selbst mit Flaschen beworfen, zum Glück jedoch nicht getroffen.“

Ein 18-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen

Die Polizisten erteilten daraufhin Platzverweise, die dem Sprecher zufolge größtenteils sofort befolgt wurden. Nur ein 18 Jahre alter Wolfsburger habe sich den Anordnungen trotz mehrfacher Aufforderung widersetzt und sei deshalb „mit einfacher körperlicher Gewalt in Gewahrsam genommen“ worden. Der junge Mann sei wenige Stunden später um 5.35 Uhr wieder entlassen worden.

Bei Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Auflagen war die Polizei am Freitagabend auch in der Kneipenmeile Kaufhof und in den Gärten der Nationen im Stadtteil Westhagen unterwegs. Anders als im Allerpark stellten die Beamten im Kaufhof und in Westhagen aber keine Verstöße fest.

