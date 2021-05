Angriff auf 13-Jährige: Polizei ermittelt in alle Richtungen

Wolfsburg

Nach dem Angriff auf ein 13-jähriges Mädchen am Salzteich sucht die Polizei weiter nach den beiden mutmaßlichen Tätern. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge am Donnerstag. Ein Ergebnis gebe es aber noch nicht. Der Fall sei einer Ermittlungsgruppe übergeben worden, die für Jugendkriminalität zuständig ist.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach bisherigen Angaben waren die Täter etwa 18 Jahre alt. Die junge Wolfsburgerin war am Dienstagnachmittag auf dem Weg am Salzteich in der Nähe des Stettiner Rings unterwegs, als zwei Unbekannte sie unvermittelt angriffen. Dabei erlitt die 13-Jährige schwere Verletzungen. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus und wurde am Donnerstag noch dort behandelt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls.

Gesucht werden zwei Täter im Alter von etwa 18 Jahren

Gesucht werden zwei männliche Täter, die etwa 180 Zentimeter groß und circa 18 Jahre alt sind. Einer hatte kurzes, blondes Haar und blaue Augen. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Der andere Täter hatte dunkle kurze Haare, einen dunklen Bart und war mit einem grünen Kapuzenpullover und dunkler Jeans bekleidet. Er hatte eine Bierflasche in der Hand. Beide Täter trugen einen Nasenmundschutz vor dem Gesicht. Einer von ihnen soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Weil am Salzteich in der Regel viele Hundebesitzer, Radfahrer oder Spaziergänger unterwegs sind, hofft die Polizei darauf, dass der Vorfall nicht unbemerkt geblieben ist. Hinweise werden unter Tel. (05361) 46 460 entgegen genommen.

