Detmerode

Drei Räuber haben am Samstagabend den Penny am Detmeroder Markt überfallen. Wie hoch die Beute ist, wird derzeit laut Polizei noch ermittelt. Demnach wollten zwei Angestellte den Supermarkt gegen 21.10 Uhr verlassen, als sie an der Ausgangstür plötzlich von drei maskierten und schwarz gekleideten Männern in den Markt zurückgedrängt wurden. „Dabei bedrohte ein Täter die Angestellten mit einem gefährlichen Gegenstand“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Räuber erbeuten Kasseninhalt und Wechselgeld

Die Unbekannten erbeuteten mehrere Einsätze der Registrierkassen nebst Bargeld sowie Münzgeld aus Behältnissen im Personalraum. Sie flüchteten unerkannt. Die beiden Angestellten alarmierten umgehend die Polizei, die wenige Minuten später vor Ort war. Die drei Männer sprachen akzentfreies Hochdeutsch und hatten eine Körpergröße von 175 bis 180 Zentimetern.

Polizei hofft auf Hinweise auf Täter oder deren Fluchtfahrzeug

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder Passanten die Täter vor der Tat oder auf der Flucht aufgefallen sind. „Möglicherweise haben die Täter in unmittelbarer Tatortnähe ein Fluchtfahrzeug abgestellt gehabt. Oft entledigen sich Täter auf der Flucht Teile ihrer Beute“, so Figge. Die Ermittler bitten darum, aufgefundene Gegenstände wie Kasseneinsätze nicht zu berühren und umgehend die Polizei zu rufen.

