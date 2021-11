Angespannte Corona-Lage in Wolfsburg: Neuer Ansturm auf die Impfungen

Wolfsburg

Das Coronavirus hat Wolfsburg wieder fest im Griff: Die Inzidenz ist am Montag unverändert bei 174,4 geblieben, obwohl es keine neuen Infektionen gab. Im Klinikum sind fünf der insgesamt 23 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Gleichzeitig gibt es einen neuen Ansturm auf die Impfungen: Am Gesundheitsamt bildeten sich am Montag lange Schlangen. Die Wartenden mussten sich teilweise drei Stunden gedulden, um einen Piks zu bekommen. Auffällig ist allerdings: Der Run betrifft trotz der angespannten Infektionslage praktisch ausschließlich die Drittimpfungen.

Ältere Menschen mussten mehrere Stunden warten

„Ich habe knapp drei Stunden gewartet“, schilderte Thomas Lehnert am Montagnachmittag die Situation vor dem mobilen Impfraum am Gesundheitsamt. Die Wartenden seien verärgert, dass die Stadt in Kauf nehme, „dass Menschen, weit über 80 und im Rollstuhl sitzend, zum Teil drei Stunden in der Kälte stehen“. Die Schlange vor dem Impfraum war zeitweise rund 100 Meter lang.

„Es ist schon heftig“, meinte auch Marion Eistert-Feller. Sie wartete da bereits seit fast zwei Stunden auf ihre Booster-Impfung. Wie viele andere hatte sie ihre Impfunterlagen bereits fertig ausgefüllt in der Hand – das hatte die Stadt im Vorfeld empfohlen, um den Ablauf zu beschleunigen.

Beim Hausarzt sind die Wartezeiten noch länger

Christine Nagel hatte – notgedrungen – ebenfalls viel Zeit, um die Situation zu beobachten: „Am Anfang war nur ein Impfteam im Einsatz, jetzt sind es zwei.“ Seitdem gehe es schneller. Auch Nagel stand für eine Booster-Impfung an. Der Gang zum Arzt sei keine echte Alternative: „Dort wäre dieses Jahr gar nichts mehr gegangen.“

Endlich an der Reihe: Am Nachmittag impften zwei Teams am Gesundheitsamt. Quelle: Boris Baschin

Unverständnis äußerten viele der Wartenden vor allem darüber, dass während einer halbstündigen Mittagspause überhaupt keine Impfungen stattfanden – obwohl die Stadt Impfungen in der Zeit von 10 bis 16 Uhr angekündigt hatte. „Es wäre sinnvoll, doch das Impfzentrum im CongressPark wieder zu öffnen...“, meinte eine der Wartenden, die anonym bleiben möchte.

Stadt hatte auf Wartezeiten hingewiesen

Dass die Nachfrage nach den Impfungen groß ist, weiß die Stadt. Sie hatte am vergangenen Freitag erstmals ein zweites „Vor-Ort-Impfen“ im Rathaus angeboten: „Je nach Andrang sind aufgrund des Impfens ohne Anmeldung und ohne Termin manchmal auch etwas längere Wartezeiten möglich, bitte stellen Sie sich darauf ein“, hatte Sprecherin Elke Wichmann in dem Zusammenhang erklärt.

Impfen im Rathaus: Auch hier herrschte am Freitag viel Betrieb. Quelle: Boris Baschin

Während die Impfungen am Gesundheitsamt immer montags von 10 bis 16 Uhr stattfinden, beginnt die Stadt ab dieser Woche damit, zusätzlich immer freitags von 10 bis 16 Uhr Impfungen in der City-Galerie anzubieten. Hier können Impfwillige drinnen warten, ebenso wie im Rathaus. Dort ist ein mobiles Team am Mittwoch, 17. November, von 14 bis 18 Uhr vor Ort. Hier deutet nach der guten Resonanz am vergangenen Freitag alles auf eine Fortsetzung des Angebotes hin.

Derzeit hat die Stadt zwei mobile Impfteams im Einsatz. In den vergangenen zwei Wochen führten die insgesamt 1118 Impfungen durch. Die Teams müssen neben den Vor-Ort-Impfungen allerdings auch noch einige Pflegeheime mit Booster-Impfungen versorgen. Eine Aufstockung – die die Wolfsburger SPD bereits gefordert hatte – ist nicht ohne Weiteres möglich: Das Land finanziert die Teams.

„Vor-Ort-Impfen“ Das „Vor-Ort-Impfen“ richtet sich an Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ab 12 Jahren, die eine Erst- oder Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech erhalten möchten oder an Personen, bei denen nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission eine Auffrischungsimpfung erfolgen sollte. Die Impfungen finden immer montags von 10 bis 16 Uhr am Gesundheitsamt im Rosenweg 1A statt. Außerdem impfen die mobilen Teams ab dieser Woche immer freitags von 10 bis 16 Uhr im ersten Obergeschoss der City-Galerie. Am kommenden Mittwoch, 17. November, sind zudem von 14 bis 18 Uhr Impfungen in der ehemaligen Kassenhalle des Rathauses möglich.

Der Ansturm betrifft nur die Booster-Impfungen

Auffällig ist: Bei dem erneuten Impf-Ansturm geht es fast ausschließlich um Booster-Impfungen. Unter den 1118 durchgeführten Impfungen waren 1004 Drittimpfungen, 25 Zweitimpfungen und nur 89 Erstimpfungen.

Dass Wolfsburg bei den Erstimpfungen auf der Stelle tritt, spiegelt sich auch in der Impfquote wider: Sie liegt für die Erstimpfungen derzeit bei 70,3 Prozent und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um nur 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Vollständig geimpft sind 68 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger.

Von Melanie Köster