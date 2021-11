Warmenau

Sie war Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU in Wolfsburg: Sie ist aktuell Bürgermeisterin der Volkswagenstadt und sie bleibt Ortsbürgermeisterin der Ortsteile Brackstedt, Velstove und Warmenau: Angelika Jahns (Warmenau) ist nach der schon legendären Amtskollegin Bärbel Weist - mittlerweile im politischen Ruhestand - eine der absoluten Ikonen Wolfsburger Kommunalpolitik. Zum vierten Mal ist Jahns in der konstituierenden Sitzung des Ortsrates am Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus Warmenau zur Ratsvorsitzenden gewählt worden, zuvor war sie bereits zweimal Stellvertreterin. Ergibt insgesamt 30 Jahre Führungsposition.

Die Zustimmung fiel diesmal allerdings nicht einstimmig aus, weil aus der Fraktion der Sozialdemokraten vor der anstehenden Wahl eine ungewöhnlich harte Attacke gegen Jahns geritten wurde. Der bisherige Stellvertreter Martin von Werne (SPD) hatte seinen Hut in den Ring geworfen und seinen Anspruch auf den Ortsbürgermeistertitel in einer Art Bewerbungsansprache damit begründet, dass Jahns zwar in Warmenau großen Rückhalt habe und eine Menge Wählerstimmen auf sich vereinigt, in Brackstedt und Velstove bei den Kommunalwahlen 2021 allerdings geringeren Zuspruch erfahren habe.

Das ist der Ortsrat Brachstedt/ Velstove/ Warmenau Der Ortsrat Brackstedt/ Velstove/ Warmenau hat zehn Mitglieder. Angelika Jahns (CDU) ist alte und neue Ortsbürgermeisterin, ihr Stellvertreter ist Jörn Rogaß. Das sind die Mitglieder: – Gert Ehlers (SPD) – Kristina Harings (SPD) – Norber Reher (parteilos) – Arne Schulze (Fraktionssprecher CDU) – Jan Schulze (SPD) – Matthias Peters (CDU) – Jörn Rogaß (PUG) – Karsten Rohleder (CDU) – Martin von Werne (SPD)

Besonders ärgerlich war Von Werne darüber, dass die SPD in der vergangenen Legislaturperiode viele konstruktive Vorschläge eingebracht habe, die allerdings nur in geringem Maße Berücksichtigung gefunden hätten. Angelika Jahns nahm die Äußerungen ihres bisherigen Stellvertreters kommentarlos entgegen. Dass diese nicht gefruchtet hatten, zeigte sich in der anschließenden geheimen Wahl, die mit sechs Stimmen für Jahns und drei Stimmen für Von Werne relativ eindeutig ausfiel.

Jörg Rogaß erhielt fünf Stimmen

Und es könnte eine Quittung für den SPD-Fraktionsvorsitzenden gewesen sein, dass er auch bei der folgenden Wahl des stellvertretenden Ortsbürgermeisters unterlag. Dabei vereinigte Jörn Rogaß (PUG/Velstove) fünf gegen vier Stimmen auf sich, und damit war Martin von Werne auch diesen Posten los. „Es muss sich etwas bewegen in Brackstedt, Velstove und Warmenau“, dafür hatte der SPD-Mann ursprünglich plädiert. Tatsächlich hat sich was bewegt, allerdings nicht in die vom ihm und seinen Parteifreunden gewünschte Richtung.

Das ist Jörn Rogaß Seine Einschätzung ist immer dann ganz speziell gefragt, wenn es um Themen des Ortsteils Velstove geht: Jörn Rogaß (PUG) ist ein exzellenter Kenner seines Heimatortes und hier stets einer der ersten Ansprechpartner für die Bevölkerung. In der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Brackstedt, Velstove, Warmenau am Mittwoch wurde der 55jährige mit den Stimmen der CDU zum neuen Stellvertretenden Ortsbürgermeister gewählt. Dabei spielte sicher ein Rolle, dass Rogaß - beruflich bei der Post tätig - insgesamt bereits 20-jährige Erfahrung im Ortsrat mitbringt. „Ich bin immer auf Ausgleich und Kompromiss bedacht“, so beschreibt er sich selbst. Und natürlich darauf, dass speziell für seinen Ortsteil etwas Gutes herauskommt. So wie das Dorfgemeinschaftshaus, das gegenwärtig entsteht. Zudem liegt ihm die Freiwillige Feuerwehr des Ortes am Herzen, deren Kommando er als Schriftführer angehört.

Doch es gab auch Harmonie im Ortsrat. Bürgermeister Andreas Klaffehn(PUG) war gekommen, um verdiente Kommunalpolitiker zu ehren bzw. zu verabschieden. Ehrenplaketten gab es für Ortsrats-Urgestein Heinz-Joachim Jahneke (SPD), der nach 30 Jahren nicht mehr dabei ist. Seit 20 Jahren vertritt Jörn Rogaß unter anderem die Belange Velstoves im Ortsrat, seit 15 Jahren gehört Matthias Peters( CDU) dem Ortsrat an. Sogar seit 35 Jahren ist Angelika Jahns dabei. Bürgermeister Klaffehn bezeichnete die Arbeit im Ortsrat als Keimzelle der Demokratie. „Es ist eine ehrenvolle Aufgabe“, so sagte Klaffehn, die im Alltag zwar nicht nur Blumen bringe, aber die Kunst der Kompromisse fördere.

Angelika Jahns: „In den meisten Fällen gab es Kompromisse und gute Lösungen zum Wohle der Ortsteile“

Ähnlich äußerte sich auch die alte und neue Ortsbürgermeisterin in ihrer Antrittsrede zur Legislaturperiode 2021/26: „In meinen 35 Jahren Ortsratstätigkeit gab es unterschiedliche Fraktionen, gelegentlich Differenzen aber in den meisten Fällen Kompromisse und gute Lösungen zum Wohle der drei Ortsteile“, sagte Jahns. Grund genug für Jan Schulze (SPD), nach den teilweise doch heftigen Attacken vor den Wahlen moderatere Töne anzuschlagen: „Wir bieten für die Zukunft im neuen Ortsrat unsere eindeutige und absolute Zusammenarbeit an“.

Mit Kristina Harings (SPD), Norbert Reher (FDP) und Arne Schulze (CDU) wurden drei neue Ortsratsmitglieder verpflichtet. Arne Schulze ist mit 21 Jahren nach eigenen Angaben vermutlich das jüngste Ortsratsmitglied in Wolfsburg.

Von Burkhard Heuer