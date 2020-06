Weil die Corona-Verordnungen zuletzt eher vernachlässigt wurden, kündigten Polizei und Stadt verstärkt Kontrollen in der Wolfsburger Innenstadt an. Im Fokus sollte die Kneipenmeile liegen. Doch zu kontrollieren gab’s am kaum was – nur wenige Publikum hielt sich am Samstagnachmittag im Kaufhof auf.