Angebliches Stalking-Opfer aus Wolfsburg soll selbst dem Ex nachgestellt haben

Wolfsburg

Ein Mann zwischen zwei Frauen – was sich manche erträumen, kann auch für alle Beteiligten unangenehm werden. Am Dienstag verhandelte das Amtsgericht Wolfsburg den Fall einer Beleidigung, auch Vorwürfe von Stalking standen im Raum. Am Ende verließ die Angeklagte (34) das Gericht mit einer Verurteilung wegen Beleidigung und einem zusätzlichen Strafverfahren wegen falscher Verdächtigung.

Gegen einen ersten Strafbefehl wegen Beleidigung legte die 34-Jährige Widerspruch ein

Laut Anklage soll eine 34-jährige Wolfsburgerin am frühen Abend des 14. November die neue Freundin (35) ihres Ex-Flirts (44) als „Schlampe“ bezeichnet haben. Hierfür hatte sie einen Strafbefehl über 20 Tagessätze erhalten, wogegen sie Einspruch einlegte. Deshalb musste nun vor dem Amtsgericht Wolfsburg die gesamte Beziehungsgeschichte des über Monate laufenden Zwistes unter die Lupe genommen werden.

Zunächst behauptete die Angeklagte, ihr ehemaliger Nachbar vom Hageberg (44) habe ihr monatelang nachgestellt. Als sie dann zufällig in der Stadt auf dessen neue Freundin getroffen sei, habe es ein Wortgefecht gegeben.

Die Frau soll ihrem ehemaligen Partner selbst nachgestellt haben

Laut Aussage der aktuellen Freundin (35) dagegen habe ganz im Gegenteil die verschmähte Ex-Bekannte dem 44-jährigen über Monate hinweg nachgestellt, indem sie an seiner Tür geklingelt habe und selbst nach einem Umzug sofort die neue Adresse des Paares herausgefunden hatte. Als die Angeklagte dann auf der Arbeitsstelle der neuen Freundin aufgetaucht sei, einem Bekleidungsgeschäft in der City-Galerie, habe sich die dort Arbeitende fluchtartig zu ihrem Auto begeben. Auf dem Weg dorthin habe die Kundin sie aber eingeholt und sie als „Schlampe“ bezeichnet.

Spontan lud die vorsitzende Richterin das besagte Objekt der Begierde, den 44-jährigen VW-Angestellten, als Zeuge hinzu. Dessen Aussage stützte die Anklage glaubhaft, so dass die Richterin mit 90 Tagessätzen à 40 Euro sogar noch über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß hinausging. swi

