In Wolfsburg leben und trainieren ganz besondere Menschen. Die Mermaid-Schwimmschul-Leiterin Andrea Schneider und VfL-Armwrestler Matthias Schlitte gehören dazu. Was die beiden auf so unterschiedliche Weise sportlich aktiven Menschen noch gemeinsam haben: Beide standen 2021 mit Schauspieler Ralf Moeller vor der Kamera.

Am Donnerstagabend wurde die Show „Surprise!“ auf Pro7 mit Bruce Darnell ausgestrahlt. Matthias Schlitte saß gespannt vor dem Fernseher, denn er war bei einem Teil der Dreharbeiten beteiligt, hatte aber die Aufnahmen selbst auch noch nicht gesehen. „HellBoy“ Schlitte tritt seit mittlerweile 17 Jahren als Armwrestler für den VfL an. Sein rechter Arm ist deutlich dicker als sein linker. „Das hat aber nichts mit dem Training zu tun, es ist ein Gendefekt“, erklärte er in der Pro-7-Show gleich zu Beginn seines Auftritts. Schlitte stand da gerade als Überraschungsgast im Hotelzimmer von Ralf Moeller in Köln.

Überraschung im Hotelzimmer

Der 62-jährige Ex-Bodybuilder und Schauspieler war kurz zuvor von Showmaster Bruce Darnell mit seinem Kamerateam unsanft geweckt worden und musste dann zum Spaßwettkampf gegen „Hellboy“ Schlitte antreten, den Darnell als „Popeye“ vorstellte, musikalisch untermalt von entsprechender Musik. Für Schlitte kein Grund sich zu ärgern. „Ich wusste ja, es geht um eine Unterhaltungssendung. Und Bruce Darnell ist einfach ein sehr herzlicher Mensch, nicht nur vor der Kamera“, sagt der Sportler. Dass sich der Ex-Top-Model- und RTL-Superstar-Juror nach seinem Showauftakt zum Teil hämische Kritik anhören musste, kann Schlitte nicht nachvollziehen. „Die haben dafür genau den Richtigen genommen bei Pro7. Denn der freut sich wirklich für die Leute, die er überrascht!“

Sind sich sympathisch: Matthias Schlitte mit Showmaster Bruce Darnell. Quelle: privat

Der eigentliche Grund für Schlitte, bei der Show mitzumachen, war aber der Mann, der im Bett lag. „Ich habe 2011 aus Spaß gesagt, gegen Ralf Moeller würde ich gern mal drücken. Und zehn Jahre später ist es soweit“, freute sich der VfL-Athlet. „Moeller weiß, dass das ein richtiger Sport ist“, meint er. Mister-Universum stellte sich mit sichtbarem Respekt dem Wettkampf – und später wurden Telefonnummern ausgetauscht. „Ein total netter Kerl“, so Schlitte.

Film-Karriere von Wolfsburgs Nixe geht noch weiter

Diesem Urteil kann sich Andrea Schneider nur anschließen. Die Schwimmtrainerin aus Wolfsburg traf im Sommer auf Ralf Moeller und ließ sich von ihm aus einem Pool „retten“.

Beachwatch mit Nixe: Ralf Moeller fischte Andrea Schneider und andere Mermaids für ein YouTube-Projekt aus dem Pool. Quelle: privat

Hintergrund: Produzent Rainer Wolf zeigt auf Youtube, wie man nur mit der Handy-Kamera filmreife Aufnahmen machen kann. Für diese Aufnahmen engagierte er Mola Adebesi, Ralf Moeller und die Wolfsburgerin mit ihren „Mermaids“.

Das YouTube-Tutorial seht ihr hier:

Der Youtube-Dreh hatte ungeahnte Folgen: In dieser Woche meldete sich eine Produktionsfirma bei Andrea Schneider, die tatsächlich einen Kinofilm plant. „Aber ich darf noch rein gar nichts verraten“, bedauert die Wolfsburgerin. Nur ihren Schwimmschülerinnen und Schwimmschülern sowie der Produktionsfirma in Ingolstadt, die die ganz speziellen Mono-Flossen für Teilzeit-Nixen nach ihren Entwürfen herstellt (übrigens nicht nur für Wolfsburgs Mermaids) musste sie Bescheid geben. Denn die Dreharbeiten finden im Ausland statt, deshalb wird sie ab Samstag nur sehr schwer zu erreichen sein.

Unter Wasser: Apnoe-Tauchen gehört beim Mermaiding in der Schwimmschule der Wolfsburgerin Andrea Schneider zur Ausbildung. Quelle: Rainer Wolf

Als Filmstar sieht sich Andrea Schneider selbst übrigens nicht – es sei auch keine Hauptrolle, sondern gehe wahrscheinlich nur um einige kurze Sequenzen. „Aber spannend ist es trotzdem. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, als ich mich 2018 mit meiner Mermaid-Schwimmschule selbstständig gemacht habe“, sagt sie.

Von Andrea Müller-Kudelka