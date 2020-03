Am Freitag, den 13.03.2020 ist der gebürtige Fallersleber Johannes Erdmann mit seiner Frau Cati zu Besuch im Wolfsburger Yacht Club am Allersee. Die beiden bekannten Segelenthusiasten geben in einem Vortrag Einblicke in tausende von gemeinsamen Seemeilen und mehrere Jahre Leben zu zweit an Bord.