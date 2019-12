An diesen Bushaltestellen kann man jetzt leichter einsteigen

Wolfsburg

Für Rollstuhlfahrer oder ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, stellt der Einstieg in den Bus oft eine hohe Hürde da. Um den Bürgern die Nutzung des Nahverkehrs zu erleichtern, hat die Stadt in diesem Jahr acht Bushaltestellen behindertengerecht ausgebaut.

An der Wohltbergstraße wurde die gleichnamige Haltestelle in Fahrtrichtung Süd ausgebaut. Die Haltestelle „ Kästorf Ost“ am Breiten Föhrd wurde für die Fahrtrichtungen Ost und West erneuert, die Haltestelle „Gerta-Overbeck-Ring“ an der Von-Droste-Hülshoff-Straße in Fahrtrichtung Nord und Süd.

Wartehäuschen aufgebaut

Im Gewerbegebiet Vogelsang in Vorsfelde wurden am Max-von-Laue-Weg die Haltepunkte „ Gustav-Hertz-Straße“ in Fahrtrichtung Nord sowie „ Wilhelm-Carl-Wien-Straße“ in Fahrtrichtung Ost und West umgerüstet. An den neuen Haltestellen am Max-von-Laue-Weg im Gewerbegebiet Vogelsang wurden auch Wartehäuschen aufgebaut.

Alle Haltestellen verfügen nun über Kasseler Borde – die abgerundeten Bordsteine ermöglichen den Bussen, ohne größeren Reifenverschleiß nah an die Kante der Haltestelle zu fahren. Außerdem erleichtert ein Leitpflaster mit geriffelter Oberfläche Sehbehinderten die Orientierung.

Umbau kostete 316 000 Euro

„Die Arbeiten fanden in der zweiten Jahreshälfte statt und waren rechtzeitig zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember fertiggestellt“, teilte die Stadt Wolfsbug mit. Die Kosten für den Umbau werden mit rund 316 000 Euro angegeben. Das Land fördert das Vorhaben mit 75 Prozent. Das verbleibende Viertel teilen sich die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) und die Stadt Wolfsburg. Der Eigenanteil der Stadt wird seit vergangenem Jahr zudem zu 50 Prozent vom Regionalverband Großraum Braunschweig bezuschusst. Auf der Internetseite der WVG ist übrigens auch eine Kartemit allen Haltestellen zu finden.

