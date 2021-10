Wolfsburg

Gefühlt war gestern Montag. Der erste Blick ging zum Wecker: Verdammt, verschlafen! Und zwar so richtig! Der zweite Blick fiel in den Spiegel. Ich dachte lieber nicht weiter darüber nach, was ich da sah, und griff zum Privathandy: Erstmal der Chefin schreiben, dass ich bei der Telefonkonferenz noch zu Hause sitze und danach erst ins Büro komme. Dann fiel mein Blick aufs Diensthandy. Zwei Nachrichten? Jetzt schon? Aha. Offenbar war ich am Abend vorher so müde gewesen, dass sich einige kleine und ein ganz blöder großer Fehler in meinen Online-Texten einnisten konnten.

Stress lass nach!

Naja, immerhin war ich jetzt ja quasi ausgeschlafen. Also erstmal den privaten Laptop gestartet und unter die Dusche. Als ich ins Handtuch gewickelt zurück an den Schreibtisch kam, war der Laptop-Bildschirm wieder schwarz und ich musste nicht nur das Programm, sondern gleich das komplette Teil neu starten. Also doch erstmal Telko und danach schnell ins Büro – wo mich eine nette Kollegin darauf hinwies, dass ich meinen Pullover falsch herum trug. Zum Glück war gestern nicht Montag, sondern Freitag. Denn eine ganze Woche hätte ich danach bestimmt nicht durchgehalten.

Von Andrea Müller-Kudelka