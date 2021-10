Wolfsburg

Mit dem Anlegen der Amtskette ist es besiegelt: Seit Montagabend ist Dennis Weilmann offiziell neuer Wolfsburger Oberbürgermeister. Die Feier vor 150 geladenen Gästen fand – für den ehemaligen Kulturdezernenten passend – im Scharoun Theater statt. Weilmann nutzte die Gelegenheit, um Themen anzusprechen, die er in den kommenden Jahren voranbringen will und betonte: „Ich hätte mich in keiner anderen Stadt für dieses Amt zur Wahl gestellt.“

Zur Feier war viel Wolfsburger Prominenz ins Theater gekommen. Neben VW-Personalvorstand Gunnar Kilian waren unter anderem Betriebsratschefin Daniela Cavallo, Ex-VW-Chef Carl H. Hahn, der ehemalige Oberbürgermeister Rolf Schnellecke und zahlreiche weitere Gäste aus Politik und Verwaltung vor Ort.

Lach bezeichnete Weilmann als „Ur-Wolfsburger“

Bürgermeister Günter Lach überreichte Weilmann die Amtskette, die der Oberbürgermeister zu wichtigen repräsentativen Anlässen trägt. Er beschrieb den neuen Amtsinhaber als „Ur-Wolfsburger“ und wünschte ihm für die „große Herausforderung allzeit ein Glück Auf.“

Zur Galerie Am Montagabend ist Dennis Weilmann im Scharoun Theater vor 150 geladenen Gästen offiziell ins Amt eingeführt worden. Die WAZ hat einige Eindrücke mit der Kamera festgehalten.

Weilmann bedankte sich bei den Wählerinnen und Wählerinnen für ihr Vertrauen. Er warf in seiner Rede einen Blick zurück auf seine Anfänge bei der Stadt: 2008 war er zunächst Büroleiter des damaligen Oberbürgermeisters Rolf Schnellecke. Danach leitete der 46-Jährige über mehrere Jahre das Referat Kommunikation, ehe er 2018 Dezernent für die Bereiche Wirtschaft, Digitales und Kultur wurde. Seit 2020 war er als Erster Stadtrat ständiger Vertreter des Oberbürgermeisters.

Weilmann will die Porschestraße umgestalten

Während seiner Amtszeit wolle er sich weiterhin für das Ehrenamt einsetzen und die digitale Verwaltung weiter voranbringen, erklärte Weilmann: „Wir müssen noch mehr Prozesse digitalisieren.“ Zudem wolle er neuen bezahlbaren Wohnraum schaffen: „Wolfsburger sollen auch Wolfsburger bleiben können.“ Für sein Vorhaben, die Porschestraße als Ort zum Verweilen umzugestalten, erntete der neue Oberbürgermeister Applaus aus dem Publikum.

Die kommenden Jahre, so Weilmann mit Blick auf die angespannte Haushaltslage der Stadt, „werden finanziell schwierig und herausfordernd“. Es gehe um das richtige Maß zwischen der Reduzierung von Ausgaben auf der einen Seite und Investitionen auf der anderen. Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit VW erklärte Weilmann, die „besondere Abhängigkeit“ von Stadt und Werk „wieder mehr als Chance“ sehen zu wollen.

VW hofft auf gute Zusammenarbeit und will weiter auf Wolfsburg setzen

Zuvor hatte bereits VW-Personalvorstand Kilian einige Worte an Weilmann gerichtet: „Deine integrative Kraft wird dein Leitmotiv für deine Tätigkeit sein“, hob Kilian hervor. Er betonte, dass VW auch in Zukunft auf „Innovation Made in Wolfsburg“ setze. Das neue Entwicklungszentrum „Campus Sandkamp“ sei ein „klares Bekenntnis“ zum Stammsitz.

Auch die Kultur nahm in Weilmanns Rede einen wichtigen Raum ein. Wenig überraschend vor dem Hintergrund, dass das Theater dem ehemaligen Kulturdezernenten die große Bühne für seine Amtseinführung bereitet hatte. Intendant Dirk Lattemann sprach im großen Saal des Theaters die ersten Worte des Abends und betonte, dass er in der Zusammenarbeit mit Weilmann gemerkt habe, dass „das Miteinander ihm ein wichtiges Anliegen“ sei.

Als Gast aus Süddeutschland hatte Weilmann Udo Zolleis, Professor für Politik an der Universität Tübingen sowie Leiter des Planungsstabes der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament eingeladen. Mit ihm ist er seit Studientagen befreundet. Zolleis bescheinigte Weilmann nicht nur einen guten Wahlkampf – der über Wolfsburg hinaus Beachtung gefunden habe – sondern auch vier wesentliche Stärken: „Authentizität, Heimatliebe, Kompromiss, Zukunftsgestaltung.“ Alle vier dürfte das neue Amt Weilmann in seiner fünfjährigen Amtszeit abverlangen.

Von Melanie Köster