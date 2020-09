Wolfsburg

Das Amtsgericht Wolfsburg verurteilte am Mittwoch einen 54-jährigen Wolfsburger zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe wegen Kindesmissbrauchs. Der Angeklagte soll im August 2018 die 13 Jahre alte Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin unsittlich berührt haben. In dem Prozess stand Aussage gegen Aussage und das Gericht glaubte schließlich der Tochter.

Der Angeklagte soll das Mädchen in der gemeinsamen Wohnung in Detmerode beim Fernsehenschauen auf seinen Schoß gezogen und ihr an die Brust gefasst haben. Auf die Frage, ob ihr das gefalle, soll die Tochter der Lebensgefährtin laut Anklage erschrocken mit „Nein“ geantwortet haben und auf ihr Zimmer gegangen sein.

Erst rund eineinhalb Jahre nach dem angeblichen Vorfall wurden Anzeige bei der Polizei erstattet

Beim Prozessauftakt hatte der 54-Jährige die Vorwürfe zurückgewiesen. Ihm zufolge habe seine damalige Lebensgefährtin am besagten Abend im Schlafzimmer nebenan geschlafen. Deshalb sei er absolut verwundert gewesen, als das Mädchen und seine Partnerin ihn am nächsten Tag mit dem angeblichen sexuellen Übergriff konfrontiert hätten. Nach seiner Schilderung wollten die Kinder seiner damaligen Partnerin die Trennung des Paares erreichen. Erst im Januar 2020, als ein Streit zwischen dem Angeklagten und seiner damaligen Noch-Lebensgefährtin wegen einer finanziellen Geschichte entstanden war, sei deren Tochter zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet – rund eineinhalb Jahre nach dem angeblichen Vorfall.

Am Mittwoch sagten die 45 Jahre alte Mutter und die heute 15-jährige Tochter als Zeugen vor Gericht aus. Die 45-Jährige erzählte von Gesprächen mit ihrer Tochter während der Corona-Zeit, ob das alles nicht vielleicht doch nur ein Missverständnis gewesen sei. Angeblich habe die Tochter die Anzeige bei der Polizei sogar zurückziehen wollen.

Der Angeklagte erhielt die Mindeststrafe für Kindesmissbrauch

Als die 15-Jährige dann aber vor Gericht die Anschuldigungen in exakt dem gleichen Wortlaut wiederholte, wie sie sie damals bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte, sahen Staatsanwaltschaft und Richterin die Vorwürfe als erwiesen an.

Der Angeklagte erhielt die Mindeststrafe für Kindesmissbrauch in Höhe von sechs Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung für drei Jahre und gilt somit fortan als vorbestraft mit einer Eintragung im polizeilichen Führungszeugnis. Zusätzlich muss er 400 Euro an den Kinderschutzbund zahlen und trägt die Kosten des Verfahrens.

