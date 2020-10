Wolfsburg

Wegen Betrugs in 59 Fällen musste sich ein 38 Jahre alter Wolfsburger jetzt vor dem Amtsgericht Wolfsburg verantworten. Der Mann soll sich aufgrund einer Spielsucht von seiner damaligen Freundin (31) zwischen Mai und September 2019 unter Vorspiegelung falscher Tatsachen rund 30 000 Euro geliehen und nicht zurückgezahlt haben. Da der Angeklagte einschlägig vorbestraft war, muss er nun für drei Jahre ins Gefängnis.

Der Angeklagte hatte aus alten Zeiten noch 60 000 Euro Spielschulden

Anfang 2019 lernte der ehemalige VW-Angestellte seine neue Partnerin über das Internet kennen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Angeklagte in stationärer Psychotherapie in Königslutter und hatte wegen seiner Spielschulden nach 19 Jahren seinen Job bei Volkswagen verloren. „Ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt und ihr anvertraut, dass ich aus alten Zeiten noch 60 000 Euro Spielschulden habe. Die Gläubiger hatten inzwischen Schlägertrupps nach mir geschickt – ich schuldete auch einem von den Hells Angels Geld. Sie wollte mir unbedingt helfen und nahm dafür extra Kredite auf.“ So lautete die Version des Angeklagten.

Anzeige

Die 31-Jährige schilderte vor Gericht eine gänzlich andere Version des Hergangs: Ihr Freund habe sich Geld von ihr geliehen, um ein Geschäft für italienische Lebensmittel zu eröffnen und den Unterhalt für seinen Sohn zahlen zu können. Für diese Zwecke lieh die Geschädigte dem 38-Jährigen zwischen Mai und September 2019 insgesamt 30 475 Euro. Er habe ihr das Geld zurückzahlen wollen, sobald das Geschäft eröffnet sei – er schickte ihr sogar Fotos von den angeblichen Renovierungsarbeiten.

Später stellte sich heraus, dass der Wolfsburger im Jahr 2017 bereits wegen Betruges in drei Fällen zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden war. Auch hier hatte er sich Geld von Freunden geliehen und nicht zurückgezahlt.

Der Wolfsburger muss befürchten, dass nun zwei weitere Fälle wieder aufgerollt werden

Aufgrund der einschlägigen Vorstrafe verurteilte das Schöffengericht den Angeklagten zu drei Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Zusätzlich muss er voraussichtlich das eine Jahr aus dem früheren Urteil absitzen. Auch muss der Wolfsburger befürchten, dass nun weitere Fälle wieder aufgerollt werden: Er soll sich im Februar 2019 von einer weiteren Freundin Geld geliehen haben.

Von der Redaktion/swi