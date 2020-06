Nachbarn mit Deoroller beworfen: Sechs Monate Haft auf Bewährung

Wolfsburg

Er warf mit einem Deoroller und Geschirr auf einen Nachbarn – vor Gericht konnte er sich aber an nichts mehr erinnern. Das nützte dem Angeklagten jedoch wenig: Das Amtsgericht hat am Donnerstag einen 36-jährigen Wolfsburger wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung in einem minder schweren Fall verurteilt. Da der Mann erst vor Kurzem wegen Diebstahls schuldig gesprochen worden war, verlängerte die Richterin das zuvor getroffene Urteil auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten. Die Strafe setzte sie zur Bewährung aus.

Angeklagter bedrängte Frau

Alles begann am 7. Januar 2020: Der Angeklagte soll an diesem Tag die Ehefrau eines 46-jährigen Wolfsburgers bedrängt haben, indem er nur mit einem Hemd und einem schwarzen Stringtanga bekleidet gegen ihr Auto schlug. Die verängstigte Frau erzählte ihrem Mann von dem Vorkommnis, und das Paar erstattete Anzeige. Diese blieb zwar ergebnislos, der Ehemann des Opfers wollte die Situation aber nicht auf sich beruhen lassen. Aus diesem Grund suchte er die Wohnung des Täters in der Nachbarschaft für ein Gespräch auf. Als der Ehemann den 36-Jährigen durch ein geöffnetes Fenster sah und anschrie, flog ihm plötzlich ein blauer Deoroller aus Glas entgegen. Der Zeuge blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Während er auf deren Eintreffen wartete, flogen weitere Wurfgeschosse, darunter Teller, aus dem geöffneten Fenster.

Zeuge kannte den Täter

Der Angeklagte gab zu Protokoll, dass er zwar tatsächlich Geschirr aus dem Fenster geworfen habe, nicht aber an dem fraglichen Tag. Der 36-Jährige begründete sein Verhalten damit, dass um Silvester herum mehrmals Personen an sein Fenster geklopft und Steine geworfen hätten. Das habe ihn so verängstigt, dass er sich mit dem Geschirrwurf wehrte. Die Vorfälle im Zusammenhang mit dem Ehepaar stritt er vehement ab: „Ich habe den Zeugen noch nie gesehen.“ Der 46-Jährige hielt dagegen: „Ich kenne ihn aus der Nachbarschaft. Jeder soll leben, wie er will. Aber diese Aktionen finde ich nicht witzig.“

Fotos unterstützen Vorwürfe

Das sah das Gericht ähnlich. Richterin und Staatsanwältin waren überzeugt, dass der Angeklagte die Tat begangen hat, diesen Eindruck unterstützten auch Fotos der Polizei, die die Überreste der Wurfattacken zeigten. „Ich verstehe, dass Sie sich in Ihrer Wohnung unsicher gefühlt haben. Nichtsdestotrotz sind Sie das Risiko eingegangen, jemanden erheblich zu verletzen“, redete die Richterin dem Angeklagten in ihrer Urteilsbegründung ins Gewissen.

Von Melanie Köster