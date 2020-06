Wolfsburg

Wegen Körperverletzung hat das Amtsgericht Wolfsburg am Mittwoch einen 46 Jahre alten Wolfsburger zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Mann hatte seine 32 Jahre alte Ehefrau im Juli 2019 in einer fast drei Stunden andauernden Prügelattacke krankenhausreif geschlagen.

Das Opfer musste mehrfach operiert werden. Ärztlich dokumentiert wurden Brüche des Nasenbeins und der Augenhöhle sowie einer Rippe. Der gemeinsame 14 Jahre alte Sohn soll den Angriff miterlebt und mehrfach versucht haben, seine Mutter vor den Schlägen zu schützen.

Im Alter von 15 Jahren habe sie ihren Mann kennengelernt, er habe sie schon immer geschlagen

Der Angeklagte verweigerte vor Gericht zunächst die Aussage. Seine Ehefrau ist inzwischen in ein Frauenhaus geflüchtet und schilderte ein fast 17 Jahre dauerndes Martyrium: Im Alter von 15 Jahren habe sie ihren Mann kennengelernt, er habe sie schon immer geschlagen. Doch nie zuvor sei es so schlimm gewesen wie am Abend des 24. Juli 2019. Die Frau berichtete, ihr betrunkener Mann habe sie aufgrund eines Streits mit ihrem Stiefsohn an den Haaren aus dem Bett gezerrt und in die Küche geprügelt. Der gemeinsame Sohn sei dazwischengegangen, aber sobald der 14-Jährige wieder in seinem Zimmer war, habe der Angeklagte weiter auf sie eingeschlagen, weil sie geweint habe.

Statt zu ihrer Arbeit als Pflegekraft ging die 32-Jährige am nächsten Morgen zur Polizei – um sich direkt ins Krankenhaus zu begeben, hatte sie zuviel Angst. Die Polizei schickte sie zunächst in ein Frauenhaus, von wo aus dann erst am Abend die Einweisung ins Krankenhaus erfolgte. Die 32-Jährige wurde dort sofort mehrfach operiert.

Der Verteidiger des Angeklagten versuchte offensichtlich mit einer Reihe von Fragen, die Glaubwürdigkeit des Opfers zu untergraben: Wie oft trinke sie Alkohol? Habe sie ihren Mann schonmal beleidigt? Habe sie jemals ihren Sohn geschlagen? Der Staatsanwalt und die Richterin schritten schließlich ein und unterbrachen die Verhandlung.

Im Hinblick auf das Geständnis wurden zwei weitere Anklagepunkte fallengelassen

Nach der kurzen Pause schien der Angeklagte regelrecht geläutert und räumte die Vorwürfe ein. Zwei weitere Anklagepunkte wurden im Hinblick auf das Geständnis im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft fallengelassen: eine Prügelattacke im April 2019, als der Angeklagte seine Frau mit einem Holzkerzenständer geschlagen und mit einem Glastisch nach ihr geworfen haben soll, sowie der Vorwurf, dass er sie seit ihrer Flucht ins Frauenhaus mit Morddrohungen überhäuft habe.

Das Geständnis des Angeklagten ersparte dem gemeinsamen Sohn eine Aussage vor Gericht. Nach einem ersten Fluchtversuch mit seiner Mutter ins Frauenhaus im Jahr 2013 sei er dieses Mal bei seinem Vater geblieben, um in Wolfsburg bei seinen Freunden, auf seiner Schule und in seiner gewohnten Umgebung bleiben zu können – wenn auch zu dem Preis der räumlichen Trennung von der Mutter.

Der Angeklagte darf sich seiner Frau nicht mehr nähern

Beim Strafmaß von drei Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro wurden das Geständnis sowie fehlende Vorstrafen als strafmildernd berücksichtigt. Die Richterin warnte den Angeklagten: „Es gibt ein Annäherungsverbot: Lassen Sie die Finger von Ihrer Frau, Sie dürfen sich ihr nicht nähern!“

