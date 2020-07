Amtsgericht Wolfsburg verurteilt Serienstraftäter zu Haftstrafe

Wolfsburg

Das Amtsgericht Wolfsburg verurteilte am Montag einen Serienstraftäter zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten ohne Bewährung. Die Anklage gegen den 30 Jahre alten Asylbewerber aus Tunesien umfasste zehn Fälle im Zeitraum von Ende 2018 bis Anfang 2020, darunter mehrere Diebstähle, Beleidigungen und eine Körperverletzung.

Weil der Mann immer wieder straffällig wurde, sitzt er bereits seit Anfang Juli in Haft. Vor Gericht habe er sich geständig gezeigt und die Taten eingeräumt, sagte die Richterin nach der Verhandlung am Montag. In das Strafmaß fließt eine frühere Verurteilung mit ein, für die der Angeklagte noch unter Bewährung stand.

Anzeige

In einem Asylbewerberheim brach der Angeklagte einem Mitbewohner den Unterkiefer

Das Amtsgericht verurteilte den 30-Jährigen unter anderem wegen drei Ladendiebstählen in den Designer Outlets ( DOW) und einem Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt. Außerdem hatte der Angeklagte ein Auto gestohlen und war damit betrunken durch die Gegend gefahren. Als gefährliche Körperverletzung wertete das Gericht eine Auseinandersetzung in einem Asylbewerberheim, wo sich der Tunesier mit einem Mitbewohner geschlagen und diesem den Unterkiefer gebrochen hatte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Angeklagte war in der Vergangenheit bereits mehrfach mit der Polizei aneinandergeraten. In zwei Fällen wurde er in Gewahrsam genommen und beleidigte daraufhin die eingesetzten Beamten als „Hurensohn“, wobei er einmal außerdem auf der Polizeiwache randalierte und die Gewahrsamszelle der Richterin zufolge massiv beschädigte. Zuletzt wurde der Angeklagte auch noch wegen versuchten Betrugs verurteilt – er hatt sich mit einem bereits abgestempelten Fahrschein in einen Bus gesetzt.

Lesen Sie auch: Gericht verurteilt prügelnden Ehemann zu Bewährungsstrafe

Eine günstige Sozialprognose konnte die Richterin dem 30-Jährigen nicht bescheinigen. Er lebe seit fünf Jahren in Deutschland und habe bis auf einen nach drei Wochen abgebrochenen Deutschkurs keine sonderlichen Integrationsbemühungen gezeigt. Strafmildernd berücksichtigt wurde das Geständnis des Angeklagten, dessen Lebensgefährtin schwanger ist und ein Kind von ihm erwartet.

Von Florian Heintz