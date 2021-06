Wolfsburg

Eine 45-jährige Wolfsburgerin musste sich am Montag vor dem Schöffengericht Wolfsburg wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in 14 Fällen verantworten. Das Gericht verurteilte die bereits im Gefängnis sitzende Drogensüchtige zu weiteren 18 Monaten Haft ohne Bewährung, weil sie „systematisch die hilflosesten Menschen unserer Gesellschaft, zum Beispiel ältere Menschen mit Rollator“ bestohlen hatte, begründete die Richterin das Urteil deutlich.

In mindestens 14 Fällen hatte die 45-jährige Beschuldigte älteren Menschen im Supermarkt das Portemonnaie aus der Tasche oder dem Einkaufswagen geklaut, Schmuck von einem Juwelier gestohlen oder auch ein Trinkgeld-Sparschwein an einem Bäcker-Stand mitgehen lassen. Insgesamt fast 5300 Euro hatte sie auf diese Weise im Zeitraum Juli bis Oktober 2020 zur Finanzierung ihrer Drogensucht erbeutet.

Richterin zur Angeklagten: „Sie legten besonders kriminelle Energie an den Tag“

„Bei dem Diebstahl in einem Modegeschäft in der Porschestraße legten Sie besondere kriminelle Energie an den Tag, als Sie die Ladenbesitzerin bewusst nach Lagerware fragten, so dass diese den Verkaufsraum verließ, um ins Lager zu gehen. So konnten Sie sich ungehindert ein i-pad schnappen, das auf dem Tresen stand sowie das Portemonnaie und zwei teure Ringe der Ladenbesitzerin, die unter dem Tresen deponiert waren“, verdeutlichte die Richterin die systematisch kriminelle Vorgehensweise der Diebin. Durch Foto- und Videoaufnahmen von Überwachungskameras konnte die Diebin ertappt werden.

Vor Gericht gestand sie weinend die Diebstähle: „Ich nehme seit 20 Jahren Drogen. Heroin, Kokain, auch Pillen. Zwischendurch war ich mal 14 Jahre clean, aber als ich nach Wolfsburg zurückkam, um meinen Papa zu pflegen, verlor ich die Arbeitsstelle und meine Oma starb. Da war ich wieder drauf.“ Entsprechend ausufernd auch ihr Vorstrafenregister: 16 Verurteilungen wegen Diebstahl und dem Erwerb von Betäubungsmitteln in den vergangenen 20 Jahren. Derzeit sitzt sie in der Justizvollzugsanstalt Hildesheim ein und wurde von dort aus zum Prozess vorgeführt. Dementsprechend folgte die vorsitzende Richterin mit ihrem Urteil von 18 weiteren Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigerin gleichermaßen. Eine positive Sozialprognose sei beim besten Willen nicht zu erkennen.

