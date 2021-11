Wolfsburg

In den Jahren 2016 und 2017 war es im VW-Werk zu einer auffälligen Häufung von so genannten „Verlustfahrzeugen“ gekommen: Mindestens 70 Neuwagen, die auf dem Werksgelände zur Auslieferung bereitgestellt worden waren, sind verschwunden. Am Montag verurteilte das Amtsgericht Wolfsburg nun eine Spediteurin (34) aus Colbitz zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung, weil sie 2017 einen fabrikneuen Golf R (Listenpreis 52.000 Euro) und einen Tiguan (Listenpreis 51.000 Euro) per Speditions-Anhänger aus dem VW-Werk entwendet hatte.

Der systematische Diebstahl von Neufahrzeugen auf dem VW-Werksgelände hatte 2016 bis 2018 für große Aufregung gesorgt: Mindestens 70 Neufahrzeuge, die unverschlossen und mit steckendem Schlüssel auf dem Werksgelände zur Abholung bereitgestellt worden waren, wurden entwendet. VW bezifferte den damaligen Schaden auf rund drei Millionen Euro, woraufhin das Überwachungssystem für Speditionsfahrzeuge vom Werksschutz überarbeitet wurde. Eine an diesem systematischen Diebstahl beteiligte Speditions-Unternehmerin musste sich nun vor dem Schöffengericht in Wolfsburg verantworten.

Die 34-jährige Speditionskauffrau aus Colbitz ließ über ihre Verteidigerin erklären, dass die in der Anklage erhobenen Vorwürfe stimmten, sie aber keine weiteren Angaben zum Ablauf der Straftaten machen wolle. Laut Anklage hatte sie die oben genannten Fahrzeuge mithilfe ihres Speditionsanhängers vom Werksgelände entwendet.

Die Fahrzeuge übergab die Spediteurin an einen Hehler

Durch ihre jahrelange Erfahrung als Spediteurin für Prototypen-Fahrzeuge kannte sie die Kontrollsysteme des Werksschutzes und machte sich diese Kenntnisse zunutze. Die gestohlenen Fahrzeuge übergab sie an einer Raststätte in Lehre und in der Nähe von Magdeburg einem Hehler, der ihr je Fahrzeug 6000 bis 7000 Euro zahlte. Der Hehler ist inzwischen rechtskräftig zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten sowie einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt worden. In Berlin laufen derzeit noch Strafverfahren gegen weitere Beteiligte der Diebesbande.

Angeklaget hat bereits fünf Vorstrafen

Die nun verurteilte Spediteurin verfügt über bereits fünf Vorstrafen im Bereich des Betruges sowie eine Verurteilung aus November 2018 wegen Diebstahls, weil sie ebenfalls mit ihrem Speditionsanhänger auf das VW-Werksgelände gefahren war und dort neun Radsätze sowie zwei einzelne Räder stehlen wollte, dabei aber durch Zeugen gestört wurde.

Trotzdem berichtete ein Mitarbeiter des Werksschutzes im Zeugenstand, dass besagte Spediteurin zeitweilig in Absprache mit den Ermittlungsbehörden wieder Aufträge für VW ausführen durfte. Die Richterin fand in der Urteilsbegründung deutliche Worte: „Unter Ausnutzung Ihrer speziellen Kenntnisse und der Vertrauensbasis dieser Geschäftsbeziehung haben Sie Ihren Vertragspartner VW hintergangen und einen erheblichen finanziellen Schaden angerichtet. Deshalb liegt hier ein gewerbsmäßiger Diebstahl mit erheblicher krimineller Energie vor.“

Von swi