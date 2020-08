Wolfsburg

Wegen Beleidigung von Polizisten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Straßenverkehr wurde jetzt ein 33 Jahre alter Wolfsburger zu einer saftigen Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt. Der Angeklagte hatte sich dabei geständig gezeigt und seine Fehlverhalten offen eingeräumt, so dass auf die Aussagen von Zeugen verzichtet werden konnte.

Die Tat ereignete sich im August 2019 in der Wohnung der Ehefrau des Angeklagten in Detmerode. Dort war es aufgrund der Trennungsabsichten der Frau zum Streit gekommen, in dessen Folge die Frau die Polizei rief. Als die Beamten erschienen wurden sie vom Angeklagten wüst beschimpft, unter anderem als „Spast“ bezeichnet und mit den Worten „Ich f... Dich du Hund“ bedacht. Gegen den anschließend ausgesprochenen Platzverweis und seine Festnahme wehrte sich der Mann anschließend mit aller Kraft.

Anzeige

Richterin belässt es trotz Vorstrafen bei einer Geldstrafe

Die zweite Tat, die kurzfristig an den Prozess angebunden wurde, fand erst im Februar diese Jahres statt. Da radelte der Angeklagte nachdem er sich in seinem Garten mit seinen eigenen Worten „ordentlich hat vollaufen lassen“, nach Hause und stürzte aufgrund seines Alkoholpegels. Ein Passant rief den Krankenwagen, die Polizei kam dazu und stellte einen Promillewert von 1,7 fest.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Staatsanwaltschaft hatte im Plädoyer eine wesentlich härtere Strafe von fünfeinhalb Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung gefordert. Der Grund: Der in Kasachstan geborene Wolfsburger ist bereits mehrfach vorbestraft. In seinem Register finden sich immer wieder Verurteilungen wegen Widerstandes gegen Polizisten. Aktuell sind zudem noch zwei Haftstrafen auf Bewährung ausgesetzt.

Richterin am Amtsgericht ließ Milde walten

Die Richterin hingegen ließ Milde walten. Der Mann habe sich aufgrund der Trennung in einer Extremsituation befunden und habe zudem unter Alkohol-Einfluss gestanden. Zugute hielt sie ihm zudem, dass er schon am Tag nach der Tat auf der Polizeiwache erschien, um sich zu entschuldigen. Als er die betroffenen Beamten nicht antraf, setzte der sogleich mithilfe seiner Bewährungshelferin ein Entschuldigungsschreiben auf. Die Bewährungshelferin bescheinigte ihm zudem eine günstige Sozialprognose. Der Mann habe nun einen Job und lebe seit einigen Monaten abstinent. Die Richterin sag deshalb genügend mildernde Umstände, um es bei einer Geldstrafe zu belassen.

Von Steffen Schmidt