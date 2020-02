Mann (44) zeigt Hitlergruß und droht Jugendlichen – Geldstrafe

Wolfsburg

Er soll den rechten Arm zum Hitlergruß gehoben haben, Jugendliche mit einem Taschenmesser bedroht und rassistisch beleidigt haben. Zudem soll er betrunken mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein: Deswegen stand ein 44-jähriger Mann vor dem Wolfsburger Amtsgericht. Ihm wurde das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung sowie vorsätzliche Trunkenheit im Straßenverkehr vorgeworfen. Der Angeklagte wollte sich an die Taten nicht erinnern und schwieg zu den Vorwürfen.

Juni 2019: Angeklagter hebt den Arm und zeigt den Hitlergruß

Der Vorfall ereignete sich im Juni des vergangenen Jahres an einer Bushaltestelle in der Mecklenburger Straße: Laut der Zeugenaussage eines Polizeibeamten habe der Angeklagte zu einer Gruppe von Jugendlichen „Scheiß Ausländer“ gerufen und den rechten Arm zum Hitlergruß in Richtung der Gruppe erhoben. „Der Mann zeigte ein aggressives Verhalten“, berichtet der Beamte, so dass die Polizisten den Angeklagten am Boden fixieren mussten.

Zeugen: Angeklagter drohte mit einem Taschenmesser

Zwei weitere Zeugen gaben vor Gericht an, dass der 44-Jährige ein Taschenmesser gezogen habe und sie bedroht habe. Ob er dieses fallen ließ, als ein Autofahrer angehalten habe, oder ob ihm der Pkw-Fahrer das Messer aus der Hand genommen habe, dazu gab es unterschiedliche Aussagen. Ein Zeuge berichtet: „Der Angeklagte wollte zuvor ein Kleinkind angreifen.“ Der Richter fragte nach: „Hat er zu Ihnen gesagt, dass er Sie umbringen oder erschießen möchte?“ Der Zeuge bejahte. Ein 18-jähriger Wolfsburger, ebenfalls als Zeuge vor Gericht, bestätigte diese Aussage. Ein anderer Augenzeuge (29) schilderte, dass der Angeklagte auf die Jugendlichen losgehen wollte und diese beleidigt habe.

Unterschiedliche Zeugenaussagen gab es zu dem Vorwurf, der Angeklagte sei auch mit einer zerbrochenen Flasche auf die Jugendlichen losgegangen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, eine kaputte Flasche auf die Jugendlichen gerichtet zu haben.

Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen vor Gericht

Der Richter hakte beim Angeklagten nach: „Welche politische Einstellung haben Sie?“ Der 44-Jährige stellte eine Gegenfrage: „Was meinen Sie?“ Weitere Angaben machte er dazu nicht. Mit versteinerten Miene und geschlossenen Augen saß er dem Staatsanwalt gegenüber.

Und auch zu den Vorwürfen äußerte sich der Wolfsburger vor Gericht nicht. Er wisse nicht mehr, zu welcher Uhrzeit er an diesem Tag angefangen habe zu trinken, auch nicht seit wie viel Jahren er Alkohol konsumiere. „Aber ich trinke unregelmäßig und versuche das einzudämmen“, gab er vor Gericht an.

Urteil: Für den Wolfsburger wird eine Geldstrafe verhängt

Der Staatsanwalt forderte eine Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen á 50 Euro. Von einer Freiheitsstrafe sah der Staatsanwalt in seinem Plädoyer ab, da der Angeklagte bislang nicht straffällig gewesen sei. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Seine Urteilsbegründung: „Die Zeugenaussagen belegen die Tat. Sie waren betrunken, konnten aber noch Fahrrad fahren“, so der Richter. Von einem „Filmriss“ ging er jedoch nicht aus. Das Strafmaß sei „fast noch ein bisschen milde“. „Beim nächsten Mal müssen Sie mit einer Freiheitsstrafe rechnen“, betonte der Richter.

Von Nina Schacht