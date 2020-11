Wolfsburg

Manch Geschichte erscheint am Ende eines Prozesses vollkommen anders, als sie sich noch zu Beginn der Verhandlung darstellte. So geschehen jetzt im Amtsgericht: Zu Anfang eines Diebstahl-Prozesses vor dem Jugendschöffengericht sah alles danach aus, als führe für einen jungen Familienvater (32) kein Weg mehr an einer Haftstrafe vorbei – aber dann nahm der Prozess eine überraschende Wendung.

Angeklagt war ein 32-jähriger Möbelmonteur aus Braunschweig wegen versuchten Diebstahls am 11. Januar 2020 in einem Elektromarkt in der Wolfsburger Innenstadt. Besonders raffiniert: Gemeinsam mit seiner Frau entfernte er mithilfe eines Magnetwürfels Diebstahlsicherungen an Elektronikartikeln und versteckte diese dann im Kinderwagen. Zwölf Spiele für Konsolen und zwei Kopfhörer im Wert von insgesamt 762,89 Euro umfasste das Diebesgut. Da der Angeklagte bereits mehrfach vorbestraft ist, führte anscheinend kein Weg an einer Haftstrafe vorbei.

Anzeige

Schöffengericht Wolfsburg : Angeklagter legte ein umfassendes Geständnis ab

Aber dann begann der Angeklagte zu reden. Er legte nicht nur ein Geständnis ab, sondern erklärte reflektiert und vernünftig, warum es zu diesem fatalen Fehler gekommen war.

Nach jahrelanger Drogensucht und damit einhergehender Beschaffungskriminalität hatte er 2018 eine Kehrtwende in seinem Lebenslauf geschafft: Im Maßregelvollzug lernte er nach erfolgreichem Drogenentzug seine jetzige Frau kennen, bekam einen festen Job und im Oktober 2019 kam das gemeinsame Kind. Aufgrund ihrer schwierigen Vergangenheit musste das Paar aber auf Weisung der betreuenden Behörden zunächst sechs Monate in einer Familiengruppe unter Aufsicht wohnen. Zu diesem Zweck hatte das Jobcenter die Weiterzahlung der Miete für die bisherige Wohnung zugesagt, was jedoch aus bürokratischen Gründen nicht klappte.

Aufgrund der Mahnungen für die Miete sah der Angeklagte seine Zukunft wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, bekam Panik und verfiel in alte Verhaltensmuster. Als Jugendlicher waren Diebstähle bei ihm an der Tagesordnung gewesen, also wusste er sich nicht anders zu helfen, als Ware exakt in dem Wert der säumigen Mietrate zu stehlen. Diesen Hergang dokumentierte der Angeklagte mit Schriftverkehr und auch die Bewährungshelferin attestierte ihm „eine solch positive und konsequente Entwicklung“, wie die vorsitzende Richterin sie trotz langer Erfahrung noch nie gehört hatte.

Richterin: „Würden wir Sie jetzt ins Gefängnis stecken, wäre es das gewesen mit ihrer Zukunft“

Deshalb verurteilte das Schöffengericht den Angeklagten nicht wie von der Staatsanwältin gefordert zu elf Monaten Haft ohne Bewährung, sondern ließ ihn mit einer Geldstrafe in Höhe von saftigen, aber leistbaren 120 Tagessätzen à 30 Euro davonkommen. Die Richterin begründete ihr Urteil ausführlich: „Wir gehen hier von einem einmaligen Rückfall in alte Verhaltensmuster aus. Würden wir Sie jetzt ins Gefängnis stecken, wäre es das gewesen mit ihrer Zukunft.“

Von swi