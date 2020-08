Wolfsburg

Vor dem Jugendschöffengericht mussten sich am Mittwoch drei Brüder im Alter von 20 bis 25 Jahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung: Die Brüder mit deutscher Staatsangehörigkeit und türkischen Wurzeln hatten aus Rache gemeinsam ihren Onkel mit einem Hammer und einem Radmutterschlüssel verprügelt, weil dieser ihren Vater verprügelt hatte. Dem Ganzen war ein lange währender Familienstreit vorausgegangen.

Im Prozess vor dem Jugendschöffengericht mussten zunächst einmal die familiären Hintergründe und verflochtenen Strukturen der zerstrittenen Großfamilie erfasst werden. Angeklagt waren drei Brüder mit türkischer Abstammung – zum Tatzeitpunkt 19, 24 und 23 Jahre alt. Alle drei gaben vollumfängliche Geständnisse ab, ihren Onkel wie angeklagt am Morgen des 10. August 2019 in Westhagen verprügelt zu haben. Der Jüngste von ihnen angeblich nur mit Fäusten, die beiden älteren Brüder hatten einen kleinen Hammer sowie einen Radmutterschlüssel als Tatwaffen dabei. Das Opfer, ein Onkel der Brüder, erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf sowie Prellungen des Rückens und des Schädels.

Amtsgericht : Die Brüder begründeten ihre Tat als Racheakt

Die drei Brüder begründeten ihre Tat als Racheakt, weil ebendieser Onkel am Vortag ihren Vater aufgrund eines bereits lange währenden Familienstreit verprügelt habe. Die vorsitzende Strafrichterin erklärte deutlich: „Das ist Selbstjustiz und das ist ganz klar strafbar!“ Der Rechtsanwalt des ältesten Bruders konnte sich in seinem Plädoyer jedoch ein gewagtes Statement nicht verkneifen: „Seitdem ist jedenfalls Ruhe!“

Was erschwerend hinzukam: Nach der Prügelattacke wollten die drei Täter mit einem Golf flüchten – und fuhren dabei den bereits verletzten Onkel noch zusätzlich an. Dieser rollte sich über die Motorhaube ab und erlitt weitere Prellungen und Hautabschürfungen.

Jugendschöffengericht : Gemeinnützige Arbeit und Geldstrafe

Schließlich mussten Staatsanwaltschaft, die Jugendschöffen und die vorsitzende Richterin die Geständnisse der drei Brüder strafmildernd berücksichtigen. Zwischenzeitlich ist darüber hinaus das entsprechende Gegenverfahren gegen den Onkel, der zwar in diesem Fall Opfer, im Fall des Vortages aber Täter gewesen war, eingestellt worden.

Am Ende verurteilte das Jugendschöffengericht den ältesten Bruder (heute 25) zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 10 Euro. Dem jüngsten Bruder (heute 20) wurde eine Reifeverzögerung attestiert, so dass er nach dem Jugendstrafrecht und bereits mit einer einschlägigen Vorstrafe auf dem Kerbholz lediglich eine Verwarnung erhielt und nun 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit sowie ein Gespräch beim JobWerk absolvieren muss.

Der mittlere Bruder (heute 24 und als einziger einem geregelten Beruf nachgehend) erhielt als Fahrer des Unfallwagens eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr zur Bewährung auf zwei Jahre und muss zusätzliche eine Geldstrafe von 1000 Euro an ein Frauenhaus zahlen. Zusätzlich erhielt er eine Führerscheinsperre für weitere drei Monate.

