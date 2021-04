Amtsgericht: Prozess um geraubten VfL-Schal muss neu verhandelt werden

Wolfsburg

Am Donnerstag versuchte das Amtsgericht einen Fall zu verhandeln, bei dem ein aus Berlin angereister Fußball-Fan (29) des Hertha BSC am 20. Februar 2020 einen VfL-Fan in der Fußgängerzone geschubst haben soll, um ihm einen VfL-Schal zu entreißen. Da das Opfer trotz Vorladung nicht zum Prozess erschien, beschloss das Schöffengericht, einen neuen Termin festzusetzen, bei dem der Prozess – wieder mit zwei Schöffen und verschiedene Zeugen aus – komplett neu verhandelt werden soll.

Zwei extra aus Stendal angereiste Zeugen wurden ohne angehört zu werden wieder nach Hause geschickt. Lediglich der Angeklagte hatte nach Verlesung der Anklageschrift die Chance bekommen, seine Version des Erlebten zu schildern.

Angeklagte: „Plötzlich hat man mich verhaftet und ich weiß gar nicht warum“

Er erzählte, dass er an besagtem Tag nach Wolfsburg gereist sei, weil ein Fußballspiel zwischen Malmö und dem VfL stattfand. Aufgrund einer Fan-Freundschaft zu den Malmöern sei er mit rund 15 Leuten aus Berlin angereist, um Malmö zu unterstützen. Nach ersten Bieren in der Innenstadt seien sie dann mit rund 50 bis 70 weiteren Fans von der Polizei begleitet von einer Kneipe zur anderen gezogen. Plötzlich habe man ihn verhaftet und er wisse gar nicht warum.

Da er aber mit Ultras der Fußballszene befreundet sei und auch eine kriminelle Vergangenheit habe – er saß drei Jahre wegen Betäubungsmittelhandels im Gefängnis – habe ihn die Polizei vermutlich „auf dem Kieker“, so seine Vermutung in berlinerischem Slang.

Da das Opfer nicht als Zeuge erschien, entschied das Gericht, den Prozess zu einem neuen Termin komplett neu anzusetzen – inklusive erneuter Ladung aller Zeugen, der Polizisten sowie den Schöffen und aller Beteiligten. Auf Nachfrage, warum ein solches Verfahren nicht wegen Geringfügigkeit eingestellt oder zumindest ohne Gerichtsverfahren erledigt werden könne, erklärte der zuständige Staatsanwalt: „Da Gewalt im Spiel war, handelt es sich um Raub. Raub ist ein Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft wird. Egal, wie gering der Wert des Gestohlenen auch sein mag.“

Von swi