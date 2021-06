Wolfsburg

Ein 40-jähriger Planungsingenieur aus Wolfsburg hatte der Polizei im Juli 2020 die Identitäten von mindestens sieben Drogendealern verraten, die inzwischen rechtskräftig zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind. Nun fand abschließend der Prozess vor dem Amtsgericht Wolfsburg gegen den Kronzeugen selbst wegen des illegalen Erwerbs von Drogen statt, wobei die von ihm geleistete Aufklärungshilfe entsprechend strafmildernd berücksichtigt wurde.

Die Anklageschrift umfasst insgesamt 49 Fälle, in denen der Beschuldigte ab August 2019 bis Juni 2020 in diversen Wolfsburger Lokalitäten illegal Kokain gekauft hat – bei den besagten Dealern, die er der Polizei später ans Messer lieferte. Im Gerichtssaal saß am Montag ein besonnener 40-jähriger Planungsingenieur, der nach eigenen Angaben beruflich sehr erfolgreich ist und mit seiner Frau das erste Kind erwartet.

Harte Jahre liegen hinter dem Angeklagten

Aber harte Jahre liegen hinter ihm: Insbesondere im Alter von 34 bis 36 Jahren war sein Leben von Drogensucht geprägt: „Auf der Arbeit war ich schon immer ein Überflieger. Aber ich war süchtig nach Kokain, Glücksspiel und Alkohol. Trotz meines sehr guten Verdienstes wunderte sich meine Frau kurz nach der Heirat, wo schon kurz nach Monatsanfang das ganze Gehalt geblieben sei. Als mir dann die Drogendealer drohten, trat ich die Flucht nach vorne an und nannte der Polizei alle Namen, um reinen Tisch zu machen.“

Kronzeugen-Aussage: Dealer-Trio bereits verurteilt

Aufgrund seiner Aussage konnte ein bereits verdächtiges Dealer-Trio verurteilt werden und er führte die Polizei auf die Spur zu weiteren Dealern, die der Polizei bis dato noch gar nicht bekannt waren und inzwischen ebenfalls rechtskräftig verurteilt worden sind.

Im Prozess stellte sich insbesondere die Frage, inwieweit die vom Angeklagten geleistete Aufklärungshilfe für seine eigene Verurteilung strafmildernd berücksichtigt werden konnte. In dem berühmten letzten Wort des Angeklagten vor der Urteilsverkündung fand der Ingenieur aber vernünftige Worte: „Ich habe die Aussage nicht gemacht, um mir Strafbefreiung zu erkaufen, sondern weil es fünf nach zwölf war, musste ich die Reißleine ziehen und mein Leben wieder in den Griff kriegen.“

Angeklagte bekam vier Monate auf Bewährung

Das Gericht verurteilte den türkischen Staatsangehörigen zu vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung für drei Jahre und fragte ihn abschließend nach seiner jetzigen Situation: „Der Suchtdruck ist und bleibt ein Leben lang da, das ist mir bewusst. Aber ich habe eine Therapie gemacht und wir erwarten unser erstes Kind. Weil ich das Bild vor Augen habe, wie meine Frau mit dem Baby auf dem Arm in die Türkei fliegt, wenn ich wieder konsumiere, bleibe ich stark...“

Von swi