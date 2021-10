Wolfsburg

Zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilte das Amtsgericht in Wolfsburg einen 41-jährigen, der seine Ehefrau aus Eifersucht mit heißem Fett übergossen hatte. Eine Aussetzung der Strafe auf Bewährung, wie von der Verteidigung erbeten, komme angesichts der Schwere der Tat nicht in Frage, erläuterte der Vorsitzende Richter nach dem Prozess.

Der geständige und sichtbar reuige Angeklagte hatte im Interesse der fünf Kinder, die zu seiner Patchwork-Familie gehören, inständig darum gebeten, ihn nicht einzusperren – und angeregt, dass er sich mehrfachen Alkohol-Kontrollen während der Bewährung stellen würde. „Wenn ich wieder etwas trinke, dürfen sie mich sofort für zehn Jahre einsperren“, teilte der beigeordnete Übersetzer im Namen des Mandanten mit. Denn der Alkohol sei Schuld.

Stress in beengter Flüchtlingsunterkunft

Dass der Mann aus Syrien stammt, ebenso wie seine 25 Jahre alte Ehefrau, spielte für die Tat auch eine Rolle, denn: Die beiden lebten im Juli 2021 gemeinsam mit fünf Kindern in einem kleinen Zimmer in der Auffangstation für Geflüchtete in Ehra-Lessien im Kreis Gifhorn. Eine extrem stressige Situation. Das betonte auch das Opfer.

Die Noch-Ehefrau des Angeklagten sagte, sie habe ihren Mann noch nie so erlebt wie an diesem Tag. Sie selbst hatte nach einem heftigen Streit, in dem er ihr Untreue vorgeworfen hatte, arg- und wehrlos auf dem Bett gelegen und die Augen geschlossen, während der 41-Jährige Frittierfett erhitzte, um Essen für die Kinder zuzubereiten, die draußen spielten. In seinem Geständnis hatte er selbst beschrieben, dass er planvoll vorgegangen war, als er dann ein Glas nahm, um seiner schlafenden Frau dosiert heißes Fett über das Gesicht zu schütten. Er wollte, dass sie für andere Männer unattraktiv wird, damit sie ihn nicht verlässt, wie sie es in dem vorangegangenen Streit angedroht hatte.

Opfer hatte Glück: Schwere Verletzungen heilen

Zum Zeitpunkt der Tat hatte der 41-Jährige nach einigen Gläsern Whiskey mehr als 2 Promille Alkohol im Blut. Trotzdem waren nach Aussage von Sicherheitspersonal und Polizeibeamten keine Ausfallerscheinungen wie etwa ein schwankender Gang sichtbar. Dass die schweren Verletzungen an Kopf, Schulter und Arm bei der Frau, die er bewusst verstümmeln wollte, zumindest im Gesicht gut verheilt sind, sei ein Glück für das Opfer, aber nicht sein Verdienst, betonte die Staatsanwältin, die mit Berücksichtigung der mildernden Umstände drei Jahre und sechs Monate Haft gefordert hatte (Mindeststrafmaß: drei Jahre). „Das Opfer hätte auch erblinden oder sterben können“, gab sie zu bedenken, was ein Schöffe mit energischem Nicken bekräftigte.

Die Ehefrau hatte zuvor im Zeugenstand angemerkt, sie würde die Strafanzeige trotzdem zurückziehen, wenn der 41-Jährige sich dafür weiterhin um seinen Sohn aus erster Ehe und um die gemeinsamen Kinder kümmern könne. Als Partner wolle sie ihn aber nicht zurück.

Die 25-Jährige lebt mittlerweile mit ihren Kindern in einer Wohnung, will demnächst einen Deutschkursus belegen und ihren Führerschein machen. Den Kindern hatte sie bisher erzählt, der 41-Jährige sei bei der Arbeit. Er ist KfZ-Mechaniker. Jetzt werden sie ihn aber erstmal nur im Gefängnis besuchen können. Die beiden jüngsten durften ihren Vater im Gerichtssaal in einer Verhandlungspause zumindest kurz sehen, allerdings nicht anfassen. Die Corona-Ansteckungs-Gefahr sei zu groß, erklärten Justizvollzugsbeamte, die ihn aus der Untersuchungshaft ins Amtsgericht begleitet hatten.

Von Andrea Müller-Kudelka