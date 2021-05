Amtsgericht: Bewährungsstrafe und eine neue Chance für Angeklagten

Wolfsburg

Schwere Körperverletzung: 2019 mussten Rettungskräfte einen Schwerverletzten mit Stichwunden aus einer Wohnung am Stralsunder Ring bergen. Noch am Tatort wurde der Wohnungsinhaber (damals 43) als Tatverdächtiger festgenommen. Nun fand der Prozess vor dem Amtsgericht Wolfsburg wegen gefährlicher Körperverletzung statt und nahm eine erstaunliche Wendung.

Weder Täter noch Opfer erinnern sich an den Tathergang

Ein Opfer liegt blutend am Boden, der Wohnungsinhaber kann volltrunken kaum stehen, wehrt sich aber massiv gegen seine Festnahme – diesen Einsatz wird die Polizei sicher so schnell nicht vergessen. Der Wohnungsmieter selbst hatte einen Nachbarn angefleht: „Ich brauche Hilfe. Bei mir in der Wohnung oben stirbt grad jemand!“ Das Opfer konnte gerettet werden. Doch an den Hergang konnten sich alkoholbedingt weder Täter noch Opfer (2,9 und 3,2 Promille) erinnern.

Angeklagter vermutet Mutprobe vor dem Streit

Vor Gericht legte der Angeklagte ein Teilgeständnis ab. Er gehe von einer Mutprobe aus: Einer legt seine Hand mit gespreizten Fingern auf den Tisch, während der andere mit einem Messer zwischen die Finger sticht. So sei es vermutlich zu der Handverletzung gekommen und in der Folge dann zu dem Streit mit weiteren Stichverletzungen.

Täter geht freiwillig in Therapie

Das Leben des Angeklagten war durchgehend von Alkoholabhängigkeit und Gewaltdelikten geprägt: Mehr als 20 Jahre hat er in Summe in Gefängnissen und Entzugskliniken verbracht. Doch vor zehn Monaten begab er sich freiwillig in das Haus Glentorf, eine Therapieeinrichtung in Lehre. Seitdem habe er keinen Tropfen Alkohol getrunken und verhalte sich vorbildlich, bestätigte der Leiter des Hauses vor Gericht.

Deshalb urteilte die Richterin: „Beim Blick in die Akte war eigentlich klar: Eine Bewährung kommt hier nicht in Frage. Und doch sehen wir jetzt: Dies ist vielleicht die einzige Chance, die Sie in Ihrem Leben überhaupt noch haben. Deshalb verurteile ich Sie zu einem Jahr und fünf Monaten Freiheitsstrafe, die für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden.“

